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Fiyatı 554 TL'ye düştü! Erkek güneş gözlüğünde büyük indirim

04.06.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl olduğu gibi bu yaz da stilinize uygun bir güneş gözlüğü arıyorsanız, sizin için harika bir fırsatımız var! Hawk erkek güneş gözlüğündeki büyük indirim sizleri bekliyor. Unutmayın, yazın güneşten korunmanın en şık yolu kaliteli bir güneş gözlüğünden geçer. İşte detaylar!

Fiyatı 554 TL'ye düştü! Erkek güneş gözlüğünde büyük indirim

Sıcak yaz günlerinde güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en önemli yollarından biri güneş gözlüğü kullanmaktır. Tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtmak için gözlük seçimi oldukça önemlidir. Hoş tasarımı ile kombinlerinize yeni bir soluk getiren, rahat ve ergonomik tasarımı ise gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyan ve rahat hissetmenizi sağlayan bir gözlük arayışındaysanız Hawk'ın kısa süreliğine indirimde olan modeline bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hawk HW 1846 04 Erkek Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

  • Lens Malzemesi: Polikarbonat
  • Lens Özellikleri: UV koruması, polarize
  • Güneş ışınlarının zararlı etkilerini engelleyen UV koruması sayesinde gözleri korur.
  • Polarize özelliği sayesinde, yansımalı yüzeylerdeki ışığı filtreleyerek daha net görüş sağlar.
  • Hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla rahat bir kullanım sunar.
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