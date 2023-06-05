Fiyatı 554 TL'ye düştü! Erkek güneş gözlüğünde büyük indirim

Sıcak yaz günlerinde güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en önemli yollarından biri güneş gözlüğü kullanmaktır. Tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtmak için gözlük seçimi oldukça önemlidir. Hoş tasarımı ile kombinlerinize yeni bir soluk getiren, rahat ve ergonomik tasarımı ise gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyan ve rahat hissetmenizi sağlayan bir gözlük arayışındaysanız Hawk'ın kısa süreliğine indirimde olan modeline bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Ürün özellikleri
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