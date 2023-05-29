HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 2 bin 485 TL'ye düştü! Camper'ın en çok satan erkek ayakkabısında kaçırılmayacak indirim

Fiyatı 2 bin 485 TL'ye düştü! Camper'ın en çok satan erkek ayakkabısında kaçırılmayacak indirim

29.05.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camper'ın eşsiz tasarımlarından Nautico Erkek Ayakkabı'da büyük indirim sizi bekliyor. Şık ve rahatlığı bir arada sunan Camper'ın çok satan modelinde kısa süreliğine 1000 TL indirim var. Hem stilinizi yansıtacak hem de cebinizi rahatlatacak bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 2 bin 485 TL'ye düştü! Camper'ın en çok satan erkek ayakkabısında kaçırılmayacak indirim

Kombinlerinizin havasını yükseltecek, günlük hayatta ya da özel günlerde şıklığı yaşamanızı sağlayacak bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Cevabınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz! Ünlü İspanyol markası Camper'ın kaliteli malzemesi ve konforlu yapısıyla öne çıkan Nautico modelinde 1000 TL üzeri indirim sizleri bekliyor. Ayaklarınıza rahatlık getirecek ayakkabıyla adımlarınızı şıklığa taşıyın, Camper ile tarzınızı konuşturun!

Çok satanlarda birinci sırada: Camper Nautico Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-05-28T234829.253

Ünlü İspanyol markası Camper'ın Nautico erkek ayakkabı modeli kaliteli malzemesi ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Klasik denizci tarzını modern bir şekilde yorumlayan ayakkabının üst kısmı deri malzemeden üretilir. Rahat bir giyim deneyimi sunan ayakkabılardaki bağcık detayı spor bir görünüm kazandırır. Uzun süreli kullanım sunan ürün, günlük giyimden özel davetlere kadar çeşitli durumlarda tercih edilebilir. Markanın tarzınızı yansıtan şık ve rahat ayakkabı kullanıcılar tarafından da tam not alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper kalitesi. Çok rahat ve sağlam."

  • "İspanyol imalat ve tasarımı. Camper'dan hayatımda satın aldığım beşinci ayakkabı çifti Hem yaz hem de kış aylarında kullanıyorum. Mükemmel kalitede, konforlu ve dediğim gibi tasarımın İspanya dışında başka bir yerde bulunmadığı için gördüklerinde hoş bir şekilde bakıyorlar. Hayatım boyunca satın almaya devam edeceğim."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper erkek ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Yazlıkçılar buraya! Balkonunuzu ve bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?

Yazlıkçılar buraya! Balkonunuzu ve bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?

Yazı termossuz geçirmeyin! Kalitesiyle nam salan termosları sizin için seçtik

Yazı termossuz geçirmeyin! Kalitesiyle nam salan termosları sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yazı termossuz geçirmeyin! Kalitesiyle nam salan termosları sizin için seçtik

Yazı termossuz geçirmeyin! Kalitesiyle nam salan termosları sizin için seçtik

Beyler buraya! Ayaklarınıza konfor getirecek en iyi sandaletler burada

Beyler buraya! Ayaklarınıza konfor getirecek en iyi sandaletler burada

Tarihe ilgi duyanların okuması gereken en iyi romanları seçtik

Tarihe ilgi duyanların okuması gereken en iyi romanları seçtik

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tatil planı yapanlar buraya! Yaza damgasını vuracak en tarz bikiniler ve mayolar burada

Tatil planı yapanlar buraya! Yaza damgasını vuracak en tarz bikiniler ve mayolar burada

Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Tümünü Gör
Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Beyler buraya! Ayaklarınıza konfor getirecek en iyi sandaletler burada

Beyler buraya! Ayaklarınıza konfor getirecek en iyi sandaletler burada

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

Doğa'dan Nursema'ya Kızılcık Şerbeti karakterlerinin çok beğenilen o kıyafetleri

Tatil planı yapanlar buraya! Yaza damgasını vuracak en tarz bikiniler ve mayolar burada

Tatil planı yapanlar buraya! Yaza damgasını vuracak en tarz bikiniler ve mayolar burada

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Balkondan düştü... Sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlıktan açıklama geldi

İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Kaymakamlıktan açıklama

İstanbul'da feci kaza! Önce bariyerlere, daha sonra yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de korkunç cinayet! Defalarca göğsünden bıçaklandı

İzmir’de korkunç cinayet! Defalarca göğsünden bıçaklandı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Yer: Hatay! Oy verilirken ortaya çıkan fare herkesi alarma geçirdi! Korkup sıraların üzerine çıktılar

Yer: Hatay! Oy verilirken ortaya çıkan fare herkesi alarma geçirdi! Korkup sıraların üzerine çıktılar

Kan donduran cinayet! Cinnet getiren kadın, eşini av tüfeğiyle katletti

Cinnet getiren kadın, eşini av tüfeğiyle katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.