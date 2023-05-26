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Fiyatı 1152 TL'ye düştü! Adidas Cetra Spor Ayakkabı'da indirim

26.05.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatlığı ve tarzı bir arada sunan Adidas Cetra Spor Ayakkabı, şimdi indirimde! Bu fırsatı kaçırmayın ve kendinize bir çift spor ayakkabı edinerek zinde bir yaşama adım atın.

Fiyatı 1152 TL'ye düştü! Adidas Cetra Spor Ayakkabı'da indirim

Yürüyüşte, koşuda, her türlü sportif aktivitede rahat hissetmek oldukça önemli. Özellikle de ayaklarınızın rahat etmesi, daha iyi performans sunmanızı sağlar. Bunun için kaliteli, dayanıklı ve ayaklarınıza konfor getirecek bir ayakkabınızın olması şart! Adidas Cetra spor ayakkabı tam da bu özellikleri karşılayan, kullanıcılarından tam not alan bir model. Hem spor yaparken hem de günlük hayatta şıklığınızdan ödün vermeden kullanabileceğiniz bu ayakkabı, şimdi kısa süreliğine indirimde! İşte detaylar!

adidas Cetra Ayakkabı Erkek

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Ürün özellikleri

  • Ayakkabının üst kısmı sentetik malzemeden yapılmıştır.
  • OrthoLite® teknolojisi ile desteklenen iç tabanlığı, ekstra konfor ve nefes alabilirlik sağlar.
  • EVA köpük tabanlığa sahip.
  • Dış tabanı kauçuk malzemeden yapılmıştır ve kaymaz yapısıyla iyi bir tutuş sağlar.
  • Bilek bölgesi tam destek sağlayan bir tasarıma sahiptir.
  • Ayakkabının yan kısımlarındaki adidas logosu, şık bir görünüm sunar.
  • Çıkarılıp takılması kolaylaştıran fermuarlı tasarımı vardır.
  • Ayakkabı, fitness, koşu veya antrenman gibi spor aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renk olarak pastel bir rengi var, yeşil tonunda, nubuk görünümlü. Kaliteli duruyor, rahat ve hem iç taban hem alt taban esniyor. Outdoor diye geçiyor, spor ayakkabı rahatlığında ve spor ayakkabı gibi ıslak zeminde kayma yapmıyor. Özellikle yürüyüş için ideal ben spor ayakkabı olarak kullanıyorum görüntüsü şık bir spor ayakkabı gibi."

  • "Ayakkabı fotoğrafta göründüğünden bir kademe daha açık renkli ancak ben bunu da beğendim. Mevsimlik spor ayakkabı. Tasarımı, renk uyumu, deri kalitesi bence gayet yerinde."
Ürünü İncele

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