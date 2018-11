Hastalığından 12. ameliyatta kurtuldu

Yaklaşık 3 yıl önce 12. kez ameliyat masasına yatan Yay, şimdi kimsenin desteği olmadan yürüyebilmenin sevinciyle hayatını sürdürüyor.

- "Ben bugünleri göremeyeceğimi zannetmiştim"

Yaşamını zorluklarla sürdürmesine neden olan hastalığından kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan Yay, "Doğum sırasında ters durduğum için ebe, doğum sırasında iki kalçamı da çıkartıyor. Yürüme çağıma kadar annemler fark etmemişler durumu. İstanbul doğumluyum ama bir hastaneye getirmemişler beni. 6 yaşına gelince artık hastane süreçleri başlamış. 6 yaşından 8 yaşına kadar hastanede kaldım ama hiçbir düzelme olmadı." diye konuştu.

"Hayatımı ağrılarla yaşadım." diyen Yay, 46 yaşına geldiğinde artık hiç yürüyememeye başladığını, bu döneme kadar günlük hayatını sürdürmek için sürekli birilerinden destek almak zorunda olduğunu aktardı.

Yay, 46 yaşında yatağa bağımlı hale gelmesinin ardından ameliyat sürecinin başlandığını, kendisine kalça protezi takılmak üzere operasyon geçirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ancak her ameliyattan sonra kalçam yeniden çıktı. Her çıkıklık sonrasında yeniden ameliyat edildim ve Doç. Dr. Ertürk hocama ulaşana kadar toplam 11 ameliyat geçirmiş oldum. Ameliyatlar sonucunda da hiçbir düzelme olmadı. Her defasında kusur bizde bulundu. O süreçte psikolojim çok bozuldu. Artık çocuklarım Cemil Hoca'ya ulaştılar. Benim hiç ümidim kalmamıştı, 'Getirmeyin, bırakın artık.' demiştim. Kimseyle konuşmak dahi istemiyordum. Allah razı olsun doktorlarımdan şu an sağlığıma kavuştum. Çok şükür, ben bugünleri göremeyeceğimi zannetmiştim. Şimdi yemeğimi, günlük işlerimi, ibadetimi yapabiliyorum. Torunumu servisten alabiliyorum artık. Çok perişan bir haldeydim. Allah devletimizden, hocalarımızdan razı olsun."