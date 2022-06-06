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Hava durumu uyarıları peş peşe geliyor! Radar görüntüleri fena! Sağanak geliyor…

06.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yağış başladı. Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelirken İstanbul’un üzerinden çekilen radar görüntüleri de dikkat çekti. Uzmanlar sağanak yağışa karşı baskın riski uyarısında bulunurken il il yağış beklenen bölgeleri açıkladı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Hava durumu uyarıları peş peşe geliyor! Radar görüntüleri fena! Sağanak geliyor…

Hava durumu ile ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken uzmanlardan gelen son açıklamalar dikkat çekti. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı yeni uyarıda İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yağışların başladığını belirterek Edirne, Kırklareli, Ankara, Bolu’nun kuzeyi ve Çankırı illerinde yaşayanlara ‘yağışlara karşı dikkat edelim’ uyarısında bulundu.

Hava Forum sitesi ise son paylaşımında İstanbul üzerindeki radar görüntüsünü paylaşarak “İstanbul radarından alınan verilere göre Trakya üzerinde oluşan sert sağanak yağış kütleleri İstanbul'a doğru ilerliyor. Yağışın sehir merkezine ulaşmadan erimesi tahmin ediliyordu. Takipteyiz. Şu an hala erimesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İSTANBULLULAR BU SAATLERE DİKKAT

İstanbul'da bugün genel olarak çok bulutlu bir hava olması beklenirken, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyılarda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TRAKYA KESİMİ'NE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasında "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur
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