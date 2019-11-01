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HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne yardım etme suçlarından hükümlü eski HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliyesine ilişkin karara Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - İtiraz üzerine Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör suçlarından hükümlü HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Zeydan'ın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak 2018'de Zeydan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Zeydan'ın avukatları istinafta kesinleşen cezalara temyiz yolunu açan yasal düzenlemenin getirildiğini bu nedenle müvekkilleri hakkında infazın durdurulması ve tahliyeye karar verilmesini istedi.
Bunun üzerine Zeydan'ın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılık, sanık hakkında temyiz kanun yoluna başvuru hakkı getirildiğini, yeni yasa değişikliğinin sadece temyiz kanun yoluna başvuru hakkı sağladığını, sanık hakkında otomatik tahliye yolunu açmadığını belirtti.

Başsavcılık istinaf kanun yolu incelemesi sırasında tutukluluk halinin ölçülü olduğuna hükmedildiğini bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini hatırlattı.

Başsavcılığın itirazı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme itirazı kabul ederek Zeydan'ın hükmen tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Diyarbakır Eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tahliyesinin durdurulması

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