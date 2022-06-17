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Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi tek tek kaybedeceksiniz! Diş sağlığında çok tehlikeli olan doğru bilinen yanlışlar

17.06.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük çoğunluk diş bakımı ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip değil. Diş bakımı veya diş beyazlatma yöntemi diye sunulan birçok yöntem maalesef dişlere yarardan çok zarar veriyor. Özellikle son aylarda sosyal medya platformlarında diş sağlığı ile ilgili iyi geldiği söylenen yöntemlerin çoğu diş, diş eti ve ağız sağlığıyla ilgili ciddi riskler içeriyor. İşin uzmanı gerçekleri anlattı.

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi tek tek kaybedeceksiniz! Diş sağlığında çok tehlikeli olan doğru bilinen yanlışlar

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri platformlarda herkesin ilgiyle takip ettiği konuların başında sağlık tavsiyeleri alıyor. Bu tavsiyelerden bazıları doğru olurken bazıları ise tahmin ettiğinizden daha fazla zarar veriyor. Tıbbi gerçeklere dayanmayan tavsiyeler, sağlığınızı daha kötü hale getirebilir.

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DİŞ SAĞLIĞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Sosyal medyada trend olan pek çok sağlık tavsiyesi, aslında nitelikli uzmanların gerçekte söylediklerine dayanmıyor ve hatta bazı durumlarda çoğu doktorun önerdiğiyle çelişiyor. Diş sağlığı söz konusu olduğunda, insanların bir araya gelmeyi sevdiği çeşitli çevrimiçi platformlarda dolaşan onlarca zarar verecek tavsiyeler var. The Sun'a konuşan diş uzmanı Dr. Khaled Kasem, şiddetli diş ağrısına yol açabilecek, sosyal medyada yayılan ve asla yapılmaması gerekenleri sıraladı.

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LİMON SUYU

C vitamini dolu olan limonlar sağlık için yararlı olsa da dişler için pek faydalı değil. Dr. Khaled Kasem, limon suyundaki asitliğin dişin ince dış kaplaması olan minenin aşınmasına yol açarak dişlerinizi "diş eti hastalığına ve zamanla çürümeye yatkın" hale getirebileceği konusunda uyarıyor. Diğer bir öneri ise ağız yarası olanlar için; Dr. Kasem ağzında yara olanların asla limonla gargara yapmaması gerektiğini çünkü limondaki asitlik tahrişe ve iltihaba neden olabilir dedi.

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ELMA SİRKESİ

Dr. Kasem, limon suyuna benzer şekilde elma sirkesinin de oldukça asidik olduğu ve diş minesinin aşınmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sadece bu değil, midenizi ve boğazınızı da rahatsız edebilir, diye ekliyor.

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"Bu koruyucu tabaka olmadan dişleriniz çürüme ve kalıcı lekelenme tehlikelerine açıktır. Elma sirkesini denemeden önce, dişlerinizin rengini ve genel sağlığını tehlikeye atmaya değip değmeyeceğini düşünün."

KÖMÜRLÜ DİŞ MACUNU

Dr. Kasem ayrıca, sosyal medya fenomenleri tarafından dişlerinizi beyazlatmanın bir yolu olarak tanıtılması sayesinde son zamanlarda giderek daha popüler hale gelen kömürlü diş macunu kullanımında aşırıya kaçılmaması konusunda da uyarıyor.

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Diş sağlığı uzmanı, kömürlü diş macununun hafif bir leke yüzeyini kaldırarak dişlerinize geçici olarak geçici bir parlaklık verebileceğini kabul ederken, kömür parçacıkları minenizin çatlaklarına yerleşebilir ve dişlerinizin çatlamasına neden olabilir.

MEYVE SUYU

Dr. Kasem, diş temizliğinin meyveyle yapılmasının çok yanlış olduğunu belirtiyor. Bunun haricinde çok sık meyve suyu tüketilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Meyve suları, diş minesine diş aralarına yapışarak çürümeyi hızlandırabilir.

"Meyve suyuna aşırı maruz kalmak, çürükler, ufalanan azı dişleri ve hatta diş çürümesi gibi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle meyve suyu sıkmayı denemek istiyorsanız, bunu katı ve sıvılar arasında dengeli bir diyetin parçası olarak yaptığınızdan emin olun."


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