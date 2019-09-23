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IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya'dan flaş açıklama: Saklanan, meşruiyet dışı toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 08:14 | Son Güncelleme

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, IMF'nin CHP ve İYİ Parti ile görüştüğü iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya'dan flaş açıklama: Saklanan, meşruiyet dışı toplantı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddiası Ankara gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
IMF CHP İYİ parti toplantı

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