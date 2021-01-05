Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da şifre unutanların sayısı oldukça yüksek. Bazı kişiler birden çok hesabı olduğu için şifreyi hatırlamakta zorlanıyor. Instagram'ın bu gibi durumlar için bizlere sunduğu bazı çözümler var. Kayıtlı olduğunuz e-posta adresiniz ya da telefon numaranıza şifre sıfırlama bağlantısı göndererek yeniden şifre oluşturabilirsiniz. İşte Instagram şifre yenileme ile ilgili tüm detaylar...
Instagram şifrenizi değiştirmek için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı mutlaka bilmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip değilseniz hesabınızın şifresini değiştiremezsiniz. E-posta adresiniz ve cep telefon numaranızı biliyorsanız şifre değiştirme işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Instagram şifre değiştirme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
Mail adresiniz ya da telefon numaranız ile birlikte önceki şifrenizi girerek hesaba giriş yapın.
Karşınıza çıkan sayfada sağ tarafta bulunan "Ayarlar" butonuna basın.
Sonra "Güvenlik" butonuna basın.
Ardından "Şifre" butonuna basın.
Karşınıza çıkan sayfada bulunan boşluklara mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin.
Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim? Instagram Şifre Sıfırlama Nasıl Yapılır?
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Instagram hesabınıza giriş yaparken ya da şifre değiştirme sırasında aktif şifrenizi yazdığınızda sürekli hata mesajı almanız sunucu kaynaklı olabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerken çok dikkatli olmalısınız. Küçük detayları atlamamalısınız. Büyük küçük harfe ve noktalama işaretlerine dikkat etmelisiniz. Bu durumdan kurtulmak için yeni bir şifre edinebilirsiniz.
Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde iOS işlemcili cihazlar için ücretsiz bir mobil uygulama olarak kullanıcıların hizmetine açıldı. Mobil, masaüstü ve internet bazlı kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulamasıdır. Günümüze kadar bünyesine birçok farklı özellik katan Instagram en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformudur. Instagram ile çektiğiniz basit bir fotoğraf uygulamada yer alan pek çok efekt ile göz kamaştırıcı hale getirilebilir.
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