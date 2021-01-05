Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da şifre unutanların sayısı oldukça yüksek. Bazı kişiler birden çok hesabı olduğu için şifreyi hatırlamakta zorlanıyor. Instagram'ın bu gibi durumlar için bizlere sunduğu bazı çözümler var. Kayıtlı olduğunuz e-posta adresiniz ya da telefon numaranıza şifre sıfırlama bağlantısı göndererek yeniden şifre oluşturabilirsiniz. İşte Instagram şifre yenileme ile ilgili tüm detaylar...

Instagram Şifre Nasıl Değişir?

Instagram şifrenizi değiştirmek için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı mutlaka bilmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip değilseniz hesabınızın şifresini değiştiremezsiniz. E-posta adresiniz ve cep telefon numaranızı biliyorsanız şifre değiştirme işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Instagram şifre değiştirme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

Mail adresiniz ya da telefon numaranız ile birlikte önceki şifrenizi girerek hesaba giriş yapın.

Karşınıza çıkan sayfada sağ tarafta bulunan "Ayarlar" butonuna basın.

Sonra "Güvenlik" butonuna basın.

Ardından "Şifre" butonuna basın.

