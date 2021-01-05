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Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

05.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

Instagram'dan çıkış yapmadan paylaşımlarda bulunan kişiler bir süre sonra şifrelerini unutabiliyor. Neyse ki Instagram şifre değiştirme ve yenileme işlemleri oldukça basit. Eğer Instagram şifremi unuttum diyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Instagram şifre yenileme konusunu sizler için araştırıp derledik.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da şifre unutanların sayısı oldukça yüksek. Bazı kişiler birden çok hesabı olduğu için şifreyi hatırlamakta zorlanıyor. Instagram'ın bu gibi durumlar için bizlere sunduğu bazı çözümler var. Kayıtlı olduğunuz e-posta adresiniz ya da telefon numaranıza şifre sıfırlama bağlantısı göndererek yeniden şifre oluşturabilirsiniz. İşte Instagram şifre yenileme ile ilgili tüm detaylar...

Instagram Şifre Nasıl Değişir?

Instagram şifrenizi değiştirmek için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı mutlaka bilmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip değilseniz hesabınızın şifresini değiştiremezsiniz. E-posta adresiniz ve cep telefon numaranızı biliyorsanız şifre değiştirme işlemini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Instagram şifre değiştirme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

Mail adresiniz ya da telefon numaranız ile birlikte önceki şifrenizi girerek hesaba giriş yapın.

Karşınıza çıkan sayfada sağ tarafta bulunan "Ayarlar" butonuna basın.

Görsel 2

Sonra "Güvenlik" butonuna basın.

Görsel 3

Ardından "Şifre" butonuna basın.
Görsel 4

Karşınıza çıkan sayfada bulunan boşluklara mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin.
Görsel 5

Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim? Instagram Şifre Sıfırlama Nasıl Yapılır?
Görsel 6

Instagram'da Telefon Numarası ile Şifre Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak Instagram'ı açın.
  • Karşınıza gelen "Giriş Yap" bölümüne basın.
  • Eğer önceden "Facebook ile giriş yap" bölümünü kullanarak giriş yaptıysanız şifre sorunu yaşamadan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
  • Bunu yapamıyorsanız "Şifreni mi unuttun?" bölümünü seçip işleme devam edin.
  • Onaylı telefon numaranızı yazıp, kodun sms olarak gelmesini bekleyin.
  • Sms olarak gelen kod numarasını Instagram ekranındaki alana yazın ve gönderin.
    Ardından yeni şifre oluşturun.

Instagram'da E-posta ile Şifre Sıfırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak Instagram'ı açın.
  • "Şifreni mi unuttun?" bölümüne basın.
  • Karşınıza çıkan alana e-posta adresinizi yazın.
  • "Giriş bağlantısı gönder" bölümüne basın.
  • E-posta adresinize bir mail gelecek.
  • Maile gelen bağlantıya basın.
  • Bu sayfada Instagram şifre yenileme işlemini yapabilirsiniz.

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Instagram Şifre Yenileme Hatası Veriyor

Instagram hesabınıza giriş yaparken ya da şifre değiştirme sırasında aktif şifrenizi yazdığınızda sürekli hata mesajı almanız sunucu kaynaklı olabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerken çok dikkatli olmalısınız. Küçük detayları atlamamalısınız. Büyük küçük harfe ve noktalama işaretlerine dikkat etmelisiniz. Bu durumdan kurtulmak için yeni bir şifre edinebilirsiniz.

Instagramda Güçlü Şifre Oluşturma Yolları

  • Güçlü bir şifre için öncelikle uzun bir şifre oluşturmaya özen gösterin.
  • 10 ile 12 karakter arasında bir şifre edinebilirsiniz. Hatta daha uzun olmasında da fayda vardır.
  • Şifreniz özel karakterler içerebilir. Farklı karakterlerin harf ve rakamlarla kullanılması şifrenizi güçlendirir.
  • Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü, çocuğunuzun yaşı gibi tahmin edilmesi kolay şifreler tercih etmeyin. Bu şifrelerin kullanılması hesabınızın çalınma riskini artırır.
  • Şifrenizi belirli aralıklarla değiştirin.
  • Her hesabınızda farklı şifre oluşturun. Eğer bir hesabınız ele geçirilirse, diğer hesaplarınız da tehlike altına girer.
  • Sözlükte bulunabilen kelimeler şifre olarak kullanılmamalıdır.
  • Çoğu kişinin kullandığı aynı veya benzer yöntem ile oluşturulmuş şifreler kullanılmamalıdır.
  • Şifre oluştururken anlamlı birkaç kelime yerine dağınık kelimeler kullanın. Yaratıcı, kişisel ve hatırlanabilecek kelimeler olmasına özen gösterin.
  • Bu adımları uyguladığınız sürece hesabınıza başkaları tarafından giriş yapılamaz.

Instagram Hakkında

Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde iOS işlemcili cihazlar için ücretsiz bir mobil uygulama olarak kullanıcıların hizmetine açıldı. Mobil, masaüstü ve internet bazlı kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulamasıdır. Günümüze kadar bünyesine birçok farklı özellik katan Instagram en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformudur. Instagram ile çektiğiniz basit bir fotoğraf uygulamada yer alan pek çok efekt ile göz kamaştırıcı hale getirilebilir.

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