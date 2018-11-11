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Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu eşinin baba evine giden damat, av tüfeğiyle dehşet saçtı. Çocuklarının gözü önünde eşini, kayınvalidesini ve kayınbabasını öldürdü.

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki müstakil evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanma aşamasında olan ve baba evine sığınan eşi Sibel Akpınar’ın evine sabah erken saatlerde av tüfeğiyle geldi. İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’ye (58) kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar’a biri 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğunun yanında ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı inşaat işçisi Ramazan Akpınar’ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı kontrolde, üç kişinin öldüğünü belirled

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Olay yerinde yapılan inceleme sırasında evde bulunan çocuklar geçici olarak komşularına bırakılırken, cesetler cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.

'ORAYA VARAN İLK BENDİM'

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Polise ihbarda bulunan komşu Cemal Ahraz, “Sadece silah sıkıldıktan sonra geldim. Ondan sonra ben buraya baktığımda maalesef adam vurulmuştu. Yani gitmiş. Sonra polisi aradık. Bunlar boşanmak için dilekçe vermişler. Savcılık uzaklaştırma vermiş. Nasıl olduysa ondan sonrasını bilmiyorum. Dün de adamla görüştüm, kızından dolayı, başka bir şey yoktu. Kızının üstüne de evlenmiş zaten (ikinci evliliğini dini nikahlı yapmış) adam yani. Sabah ezanı oldu. Oraya varan ilk bendim. Vardım baktım vurmuş zaten ölmüş, yapacak bir şey yok şu anda” dedi. (İHA)

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