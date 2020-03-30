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  4. Karnındaki bebeği savaşı kazandı anne ise koronavirüse yenik düştü

Karnındaki bebeği savaşı kazandı anne ise koronavirüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 23:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve kocası ile birlikte koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.

Karnındaki bebeği savaşı kazandı anne ise koronavirüse yenik düştü

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın’ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.

Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Hamile kadın korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs hamile kadın

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