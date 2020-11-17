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Kartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

17.11.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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Kartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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