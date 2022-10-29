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Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu! Ne olduğu muayenede anlaşıldı

29.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir kasap dükkanından aldığı et yüzünden hastanelik olan adamın hayatı altüst oldu. Eti yedikten sonra el ve vücudunda yaralar çıkan Bekir Aydın yapılan tetkiklerde kendisine şarbon bulaştığını öğrendi. Söz konusu kasap dükkanı mühürlenirken hayati riski devam eden Aydın, ''Sol kolumda iğne ucu kadar bir sivilce çıktı. İlk başta umursamadım. Sabah uyandığımda yara daha çok şişmiş, yumurta kadar olmuştu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'' dedi.

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu! Ne olduğu muayenede anlaşıldı

Elazığ’da yaşayan 43 yaşındaki Bekir Aydın, yaklaşık 9 gün önce başına geleceklerden habersiz, bir kasaptan et aldı. O gün eşinin yerine yemeği kendisi yapan Bekir Aydın, yemeği ailesiyle birlikte yedikten sonra el ve vücudunda yaralar çıktı. Aydın, yaraları sivilce sanarak hastaneye gitmedi. Daha sonra acil servise giden Aydın, 3 gün sonra yaranın büyümesiyle tekrar hastaneye gitme kararı aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon bölümünde yapılan tetkiklerde Aydın’da şarbon tespit edildi. Hastanın et yediğini söylemesi üzerine de durum Elazığ il Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman il Müdürlüğüne iletildi. Ekipler harekete geçerek ette yapılan incelemede şarbona rastlandı.

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''ACI İÇİNDE SABAHLADIM''

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Bekir Aydın, "Şehir merkezinde bir kasaptan et aldım. Çok fazla almadım bir kiloydu. Aldığım eti eve götürdüm. Çocuklarım evde yoktu, ben de eti kendi ellerimle yıkadım daha sonra pişirdim. Oğlum ve eşim ile beraber yedik. Yemeği yedikten sonra sabah kalktığımda sol kolumda iğne ucu kadar bir sivilce çıktı. İlk başta umursamadım. Belki diken veya sinek ısırmıştır, diye düşündüm. Aradan zaman geçince kızarıklık ve yara daha çok büyümeye ve şişmeye başladı. Olaydan 24 saat sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki acil servis bölümüne gittim. Acilde bir şey yapamadılar, antibiyotik ve merhem yazıp kullanmamı istediler ve polikliniğe gelmem gerektiğini söylediler. Evde geceyi acılar içerisinde sabahladım” dedi.

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"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Hastanede yapılan tahlil ve tetkikler şarbona yakalandığını öğrendiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getiren Aydın, "Sabah uyandığımda yara daha çok şişmişti hemen hemen yumurta kadar olmuştu. Fırat Üniversitesi Hastanesine geldim. Burada muayene oldum, doktor zaten muayene ettikten sonra şarbona yakalandığımı söyledi. Tahlillerim yapıldı ve yatışım gerçekleşti. Polis ekipleri de hastaneye gelerek ifademi aldı. Eti nerden ve kimden aldığımı sordular, ben de gerekli bilgileri verdim. Olayı İl Sağlık ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri de takip etti. Beni arayarak etten numune aldıklarını ve incelemede etten şarbon çıktığını illetiler. Ben sonuna kadar davamdan vazgeçmeyeceğim. Sağlık çok önemli. Ben yandım başka kimse yanmasın. Bu toplum açısından çok önemli bir vaka. Bu hayvanlar nereden geliyor, kimden alınıyor, aşıları var mı yok mu kimse bunları araştırmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz toplum olarak kasaplara güvenmeyeceksek daha biz kime güvenelim? Kasap hakkında soruşturma başlatıldı. Kasap dükkanına mühür vurdular. Şu anda hayati riskim devam ediyor kurtulmuş değilim” diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından şarbonlu et sattığı tespit edilen küsüp dükkanının mühürlendiği öğrenildi.

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(İHA)

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