Yer: Adana! Soydular, dövdüler, gasp edip jiletle kestiler... O saldırganlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Y.T. (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Ş.K.’nin (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Ş.K., arkadaşları Ş.O. (26) ve kardeşi S.O. (21), H.P. (21) ile birlikte Y.T.’nin peşine düştü. Şüpheliler, Y.T.’yi sokak ortasında yakalayıp, darp etmeye başladı. Gruptaki şüpheliler şahsın üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan şahsın üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzünü kesti. Ş.K. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BİR DE GASP ETTİLER

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Y. T.’nin, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü. Şüphelilerin, şahsın pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasp ettikleri öğrenildi.

HIRSIZLIK YAPTI İDDİASI

Polis, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için şahsı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., Ş.O. ile kardeşi S.O.tutuklanırken, H. P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

