Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde, dağlık arazide meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile olaydan bir yıl önce evlendi. Evliliklerinden Ela ismini verdikleri çocukları dünyaya gelen çift arasında, iddiaya göre ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, geçen yıl Eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

AYRILIP BARIŞTILAR

Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Olaydan bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturarak bir araya geldi.

KARNINDAN VURDU

Mesut Babayiğit, olay günü saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı barın çıkışında buluştu. Eşini alıp, taksiyle araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. İddiaya göre barda çalışmasını istemediğini belirten Mesut Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu. Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.