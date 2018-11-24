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Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan Mesut Babayiğit karısı Hanife'yi barda çalıştığı iddiasıyla tüfekle öldürdü. Katil koca ifadesinde cinayeti, "Eşimle yalnız kaldığımız takside aramızda yakınlaşma oldu. 'Bu sırada ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Maksadım Hanife'yi korkutmaktı. Tüfek elimdeyken farkında olmadan ateş aldı'' dedi.

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde, dağlık arazide meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile olaydan bir yıl önce evlendi. Evliliklerinden Ela ismini verdikleri çocukları dünyaya gelen çift arasında, iddiaya göre ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, geçen yıl Eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

AYRILIP BARIŞTILAR

Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Olaydan bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturarak bir araya geldi.

KARNINDAN VURDU

Mesut Babayiğit, olay günü saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı barın çıkışında buluştu. Eşini alıp, taksiyle araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. İddiaya göre barda çalışmasını istemediğini belirten Mesut Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu. Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi.

ŞOK İFADE

Çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Mesut Babayiğit, ifadesinde eşinin kendisine başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını attığını ileri sürerek şunları anlattı:

''Eşim, sabah 05.30 sıralarında beni aradı ve çocuğu almaya geliyorum, dedi. Bir süre sonra taksiyle yanıma geldi. Ben de tüfeği spor çantasına koyup arabaya bindim. Bir süre sonra takside yalnız kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu. Bu sırada ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Maksadım Hanife'yi korkutmaktı. Tüfek elimde iken farkında olmadan ateş aldı. Sonra panikledim; ancak eşimi hastaneye bırakıp oradan uzaklaştım.''

Olayın ardından eve gidip duş aldığını anlatan Babayiğit, ''Eve gidip çocuklarımla vedalaştıktan sonra duş alıp polise teslim oldum" dedi. Babayiğit, savunmasında eşini hala çok sevdiğini söyledi. Babayiğit, eşinin başka erkeklerde olan fotoğraflarının da dosyaya konmasını talep etti.

'ÇOCUK KIYAFETLERİ VAR' DEMİŞ

Emniyette tanık olarak ifadesine başvurulan taksi şoförü Eyyüp Y. (32) ise Hanife ve Mesut Babayiğit'i daha önceden tanıdığını belirtti. Hanife Babayiğit'in iş yerinden çıktıktan sonra taksisine bindiğini ve oradan Mesut Babayiğit'i almaya gittiklerini ifade eden Eyyüp Y., ''Hanife ile Mesut'u almaya gittik. Mesut elinde spor çantayla arabaya bindi. Mesut, eşi Hanife'ye 'Çantanın içerisinde çocuğun kıyafetleri var' dedi. Sonra arabayla biraz gezelim dediler. Ben de hareket edip, otogarın yakınlarına gittim. Benim o bölgedeki hastanede işim olduğunu söyledim. Hafine, bana 'Araç bizde dursun. Sen burada in, 1-2 saat sonra seni alırız' dedi. Ben araçtan indim. Şoför koltuğuna Mesut geçti. Ardından ikisi birlikte uzaklaştı. Aradan 2-3 saat geçtikten sonra polisin beni arayıp, aracımın bir olaya karıştığını söylemesi üzerine haberim oldu. Ben Hanife'yi tanıdığım için araca aldım. Benim yanımda iken aralarında küçük çaplı bağrışmalar oldu. Olay anında araç bende değildi'' dedi.

'Eşini kasten öldürme' suçundan tutuklanan Mesut Babayiğit'in, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezasıyla yargılanması bekleniyor.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti hanife babayiğit

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