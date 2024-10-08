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Kiraladığı günlük evde manzarayı görünce gözlerine inanamadı! "Çarşafların altında ne olduğunu gördüğümde şoke oldum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 15:38
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletine arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen bir kadın daha rahat olması için popüler olan bir uygulama üzerinden kendisine günlük ev kiraladı. Ancak evine geldiğinde gördüklerine inanamadı. Özellikle yatağın çarşafını kaldırdığında genç kadının karşısına yorganla örtülmüş iki katlanır masa çıktı.

Kiraladığı günlük evde manzarayı görünce gözlerine inanamadı! "Çarşafların altında ne olduğunu gördüğümde şoke oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde arkadaşlarıyla birlikte günlük bir ev kiralayan kadın eve girdiğinde karşılaştığı manzarayı görünce inanamadı. Yatağın çarşafını kaldırdığında karşısına iki katlanabilir masa çıktı ve o anları ablasıyla paylaştı.

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28 yaşındaki Kristen Downard, silinen kesiti ilk olarak 8,7 milyon TikTok izleyicisiyle paylaştı. Gizlilik amacıyla kız arkadaşının adını gizlemeyi tercih eden Downard, "Kız kardeşim bana yorganın altındaki masaların videosunu gönderdiğinde ağzım kelimenin tam anlamıyla açık kaldı. Çarşafların altında ne olduğunu gördüğümde şoke oldum" dedi. O anları ise, "Kız kardeşimin sahte yatağı" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
günlük kiralik ev
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