Yapay zeka fenomeni Milla Sofia iç çamaşırlı pozlarına devam ediyor! Kimse onu durduramıyor...Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımı olaya olan yapay zeka fenomeni Milla Sofia hayranlarına beyaz iç çamaşırı takımının üzerine giydiği beyaz sabahlıkla selam verince sosyal medyada gündem oldu. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının tepkisini çekti.
sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında kış soğuklarına dikkat çeken fenomen isim gönderisine, "Kış dondurucusunda saunada konforu bulmak" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarını adeta ikiye böldü. Kimileri sauna pozunu beğenirken kimileri ise eleştirmeyi tercih etti.