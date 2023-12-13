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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia iç çamaşırlı pozlarına devam ediyor! Kimse onu durduramıyor...Yorum yağmuruna tutuldu

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia iç çamaşırlı pozlarına devam ediyor! Kimse onu durduramıyor...Yorum yağmuruna tutuldu

    13.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan Milla Sofia isimli karakter sosyal medyada popülerliğini arttırmayı sürdürüyor. Fenomen isim gerçeğe bir hayli yakın görüntüsü nedeniyle hayranlarının beğenisini toplarken kimileri Sofia'nın yapay zeka ürünü olduğunun farkında bile değil. İç çamaşırlı pozları sosyal medyada tepki çekmesine rağmen fenomen ismi kimse durduramıyor.

    Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımı olaya olan yapay zeka fenomeni Milla Sofia hayranlarına beyaz iç çamaşırı takımının üzerine giydiği beyaz sabahlıkla selam verince sosyal medyada gündem oldu. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının tepkisini çekti.

    ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

    kapka1

    sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında kış soğuklarına dikkat çeken fenomen isim gönderisine, "Kış dondurucusunda saunada konforu bulmak" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarını adeta ikiye böldü. Kimileri sauna pozunu beğenirken kimileri ise eleştirmeyi tercih etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
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