Ortaokulda skandal! 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu... Yasak aşkı mesajları ifşa etti

MYNET- DIŞ HABERLER Rusya'da bir öğretmen ve 11 yaşındaki öğrencisinin yaşadığı yasak aşk ülke gündemine yerleşti. 25 yaşındaki Anna Plaksyuk isimli öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisini teneffüslerde sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisinden kendisine dokunmasını istediği iddia edildi.

ANNESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Öğretmen ve öğrencisinin birbirlerine gönderdikleri aşk dolu mesajların ismi açıklanmayan öğrencinin annesi tarafından bulunması üzerine gerçek ortaya çıktı. İkilinin ilişkilerinin öğrencinin annesinin çocuğun telefonunda mesajlar bulup okul müdürüne ve yerel polise haber verene kadar devam ettiği söylendi.

Leningrad Bölgesi Soruşturma Komitesi yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir ceza davası açıldı ve olayın tüm koşullarını belirlemeye yönelik eylemler yürütülüyor" denildi.