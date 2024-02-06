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    4. Ortaokulda skandal! 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu... Yasak aşkı mesajları ifşa etti

    Ortaokulda skandal! 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu... Yasak aşkı mesajları ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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    Rusya'nın Leningrad şehrinin Toksovo bölgesinde öğretmen olarak görev yapan 25 yaşındaki Anna Plaksyuk isimli bir kadın 11 yaşındaki bir öğrenciye saldırmakla suçlandı. 11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulunduğu ifade edilen kadın 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

    MYNET- DIŞ HABERLER Rusya'da bir öğretmen ve 11 yaşındaki öğrencisinin yaşadığı yasak aşk ülke gündemine yerleşti. 25 yaşındaki Anna Plaksyuk isimli öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisini teneffüslerde sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisinden kendisine dokunmasını istediği iddia edildi.

    ANNESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

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    Öğretmen ve öğrencisinin birbirlerine gönderdikleri aşk dolu mesajların ismi açıklanmayan öğrencinin annesi tarafından bulunması üzerine gerçek ortaya çıktı. İkilinin ilişkilerinin öğrencinin annesinin çocuğun telefonunda mesajlar bulup okul müdürüne ve yerel polise haber verene kadar devam ettiği söylendi.

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    Leningrad Bölgesi Soruşturma Komitesi yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir ceza davası açıldı ve olayın tüm koşullarını belirlemeye yönelik eylemler yürütülüyor" denildi.

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