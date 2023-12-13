Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni paylaşım! Galatasaray formasını giyip şov yaptı... "Bilene hediye var"

Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformu Onlyfans'ta yayınlanan içerikleri sonrasında gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan fenomen isim sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayı sürdürüyor. Fenomen isim son olarak Galatasaray-Kopenhang maçı için forma giyerek dans ettiği anları paylaşınca olay oldu.

RESMEN YORUM YAĞDI

39 bini aşkın Instagram hesabındaki bazı fotoğrafları kaldırdığı fark edilen fenomen isim Gizem Bağdaçiçek, maçın öncesinde Galatasaray formasıyla dans ettiği anlarda çekilen bir videosunu paylaşarak, "Telegramda skor tahminini doğru bilenlere hediye var" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.