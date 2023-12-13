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    4. Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni paylaşım! Galatasaray formasını giyip şov yaptı... "Bilene hediye var"

    Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni paylaşım! Galatasaray formasını giyip şov yaptı... "Bilene hediye var"

    13.12.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınarak bir anda Türkiye'nin gündemine yerleşen isim Gizem Bağdaçiçek paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaparak hayranlarını selamlayan fenomen isim bu kez Galatasaray formasıyla dans ettiği anları paylaştı.

    Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformu Onlyfans'ta yayınlanan içerikleri sonrasında gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan fenomen isim sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmayı sürdürüyor. Fenomen isim son olarak Galatasaray-Kopenhang maçı için forma giyerek dans ettiği anları paylaşınca olay oldu.

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    RESMEN YORUM YAĞDI

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    39 bini aşkın Instagram hesabındaki bazı fotoğrafları kaldırdığı fark edilen fenomen isim Gizem Bağdaçiçek, maçın öncesinde Galatasaray formasıyla dans ettiği anlarda çekilen bir videosunu paylaşarak, "Telegramda skor tahminini doğru bilenlere hediye var" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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