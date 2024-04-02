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    4. İlişkilerde tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa edince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! Kullanıcılar ikiye bölündü

    İlişkilerde tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa edince sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! Kullanıcılar ikiye bölündü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 13:47
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    Küçük beyaz yalanlar zaman zaman ilişkilerde oldukça sıradan olabilir ancak bir podcast yayıncısı "tüm erkeklerin partnerlerine söylediği" gizli bir yalan olduğunu iddia etti. Jake Craig'in TikTok'tan yaptığı paylaşımında erkeklerin evlilik konusunda bazı dönemlerde özellikle yalan söylediğini dile getirdi.

    Ottie Clarke'la birlikte Relatables podcast'inin sunucusu olan Jake Craig TikTok'tan yaptığı paylaşımında erkeklerin ilişkilerinde potansiyel olarak söyledikleri bir yalandan bahsetti. Ona göre erkekler evliliğe karşı tutumlarına dair yalan söylüyorlar.

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    TikTok'tan yaptığı paylaşıma "Sürekli 'Evlenmek istemiyorum' diyen erkek arkadaşı olan tüm kadınlara" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında Craig, "Bunu dikkat çekmek için söylüyoruz. 'Hayır ama seninle evlenmeyi o kadar çok istiyorum ki' demek istiyoruz" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Craig'in paylaşımının ardından adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar erkeklerin gerçekten evlenmek istediğini savunurken bazıları ise evlilik istemeyenlerin sayısının da çok olabileceğini hatırlattı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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