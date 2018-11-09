Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Büyük Pörnekler köyünde oturan ve çobanlık yapan Uğur Çöl, 22 Mart'ta hayvanlarını otlatmak için araziye gitti. Dönmemesi üzerine köylülerle birlikte çevrede arama yapan ailesi, Çöl'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle vurularak, öldürüldüğü tespit edilen Çöl'in cenazesi, otopsinin ardından defnedildi. Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Çöl'ün husumetlisi olup, olmadığını araştırmak için köylülerin ifadesine başvurdu. Köylüler de Çöl'ün, evlenmeyi planladığı M.G. ile aynı köyde oturan Saim Koca'nın gönül ilişkisi olduğunu ve Koca'nın, M.G.'den Çöl ile görüşmemesini istediğini söyledi. Jandarma, Çöl'ün, Saim Koca'nın Bebek köyünde oturan arkadaşı İsmail Kurt ile de aralarında husumet olduğunu saptadı.
Araştırmasını derinleştiren jandarma, olay günü Saim Koca, İsmail Kurt ve öldürülen Uğur Çöl'ün aynı baz istasyonundan cep telefonu sinyallerine rastladı. Çalışmasını 2 kişi üzerine yoğunlaştıran jandarma, Saim Koca'nın olayın hemen ardından İstanbul'a gittiğini ve yakınlarına sürekli Çöl'ün katilinin bulunup, bulunmadığını sorduğunu belirledi. Koca'nın olaydan birkaç gün önce de Çöl'ü korkutmak için tüfekle havaya ateş açtığı tespit etti.
İsmail Kurt'un olay günü giydiği kıyafetlerinin laboratuvarda yapılan incelemesinde ise barut artığına rastlandı. Bunun üzerine Saim Koca ve İsmail Kurt, dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Kurt, Uğur Çöl'ü öldürdüğünü itiraf etti.
Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Kurt, 'kasten adam öldürme', Saim Koca da 'azmettirme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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