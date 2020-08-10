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Korona hastası eşini ölüm döşeğinde ziyaret etti, hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

90 yaşındaki kendini eşine adamış koca, koronavirüsten ölen eşinden üç hafta sonra hayatını kaybetti.

Korona hastası eşini ölüm döşeğinde ziyaret etti, hayatını kaybetti

86 yaşındaki JoAnn Reck, 12 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üç haftadan daha kısa bir süre sonra 90 yaşındaki eşi Sam Reck de aynı virüs nedeniyle öldü. Sam, eşi JoAnn’i ölmeden önce hastanede ziyaret etti.

JoAnn, hastalığının ardından eşini son kez gördüğü Florida’da Ladeland Bölge Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aile, Sam’in eşinden virüs kaptığına inanıyor. Ancak bu, Sam’in eşine son kez veda etmek için göze aldığı bir riskti.

USA Today’e konuşan Sam’in kızı Holly Reck “Onu bundan vazgeçirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Öyle ya da böyle onu görmenin bir yolunu bulurdu. Buna inanıyorum” dedi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ziyaretler yapmak zorunda kalan çift, yaşadıkları bakım evinde “Romeo ve Juliet” olarak anılıyordu.

Fakat JoAnn virüse yakalandı. Sam ise 30 yıllık hayat arkadaşına hoşça kal demek istedi. Hasta yatağındaki eşinden virüs kapan Sam, JoAnn’in ilk evliliğinden olan oğlu Scott Hooper’a, karısını ziyaret ettiği için bir an bile pişman olmadığını söyledi.

Soctt, yaptığı açıklamada “Ne olursa olsun, elini bir kez daha tutup ona veda edebildiği için mutlu olduğunu söyledi” dedi.

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JoAnn, kendisine demans teşhisi konduktan sonra Florida’ya taşınmıştı. Sam de eşiyle birlikte aynı apartmanda yaşamaya başlamıştı. Florida’da yaşadıkları bakım evi çalışanları, çiftin pandemi sırasında birbirlerini güvenle görebilmeleri için onlara yardımcı oldu. JoAnn yemek alanında otururken, Sam de eşini balkondan izleyebiliyordu. Balkonda gizlice buluşan çift, bakım evinde Romeo ve Juliet olarak anılmaya başlamıştı.
JoAnn, demans hastalığı yüzünden Sam’in kendisiyle neden daha çok vakit geçirmediğini anlayamıyordu. Sam’in kızı Holly “Birbirlerini göremedikleri ve birbirlerine gerçekten dokunamadıkları için son üç aydır çok fazla duygusal stres yaşadılar. Birbirlerini balkonda görüyorlardı, ama bu yanyana olmakla aynı şey değil.

Babam her gün onu ziyaret ediyor, gün boyu yanında kalıyordu. Sonra Covid oldu. Bence bu ikisine de duygusal olarak çok zarar verdi” dedi.

JoAnn’e koronavirüs teşhisi konduktan sonra aile, JoAnn’in ventilatöre bağlanmasındansa hafifletici bir bakım almasına karar verdi. Sam ise, aynı virüs nedeniyle sevgili eşinin ölümünden yaklaşık üç hafta sonra hayatını kaybetti.

Holly, babasıyla yaptığı son konuşmayı “Bana çok iyi bir hayat yaşadığını söyledi. Hiçbir zaman 90 yaşına dek yaşayacağını ummamıştı. Onun için en önemli şey ailesine 90 yaşına kadar bakmış olabilmekti. Bizi ne kadar sevdiğini söyledi. Bizim için yaptıklarından dolayı ona minnettar olduğumuzu söyledim” dedi.

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