Korona hastası eşini ölüm döşeğinde ziyaret etti, hayatını kaybetti

86 yaşındaki JoAnn Reck, 12 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üç haftadan daha kısa bir süre sonra 90 yaşındaki eşi Sam Reck de aynı virüs nedeniyle öldü. Sam, eşi JoAnn’i ölmeden önce hastanede ziyaret etti.

JoAnn, hastalığının ardından eşini son kez gördüğü Florida’da Ladeland Bölge Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aile, Sam’in eşinden virüs kaptığına inanıyor. Ancak bu, Sam’in eşine son kez veda etmek için göze aldığı bir riskti.

USA Today’e konuşan Sam’in kızı Holly Reck “Onu bundan vazgeçirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Öyle ya da böyle onu görmenin bir yolunu bulurdu. Buna inanıyorum” dedi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ziyaretler yapmak zorunda kalan çift, yaşadıkları bakım evinde “Romeo ve Juliet” olarak anılıyordu.

Fakat JoAnn virüse yakalandı. Sam ise 30 yıllık hayat arkadaşına hoşça kal demek istedi. Hasta yatağındaki eşinden virüs kapan Sam, JoAnn’in ilk evliliğinden olan oğlu Scott Hooper’a, karısını ziyaret ettiği için bir an bile pişman olmadığını söyledi.