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Koronavirüs yüzünden ölen annelerine telsizle veda etmek zorunda kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) yüzünden ölenlerin sayısının 3 bini aştığı ABD’den trajik haberler geliyor. Bunlardan biri de, çocuklarına telsiz üzerinden veda etmek zorunda kalan 6 çocuk annesi Sundee Rutter’in gözyaşlarına boğan ölümü oldu.

Koronavirüs yüzünden ölen annelerine telsizle veda etmek zorunda kaldılar

Çin ve İtalya'yı geçen ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelmişti. Her geçen gün ölü sayısının endişe verici şekilde arttığı ABD’den birbirinden trajik hikayeler geliyor. Amerika’nın Washington eyaletinde yaşayan 6 çocuklu 42 yaşındaki Sundee, geçtiğimiz aylarda göğüs kanserini yenmiş olmasına rağmen, 16 mart tarihinde koronavirüse yenik düştü.

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6 çocuk annesi kadın, bilinen ilk COVID-19 vakasını tedavi eden hastane olan Providence Bölgesel Tıp Merkezi’ne 3 Mart’ta kabul edildi. Sundee, koruyucu kıyafetler giyen hastane personeli tarafından tedavi edilirken kapalı bir odada 8 saat geçirdi. Annesini maskesi takılı bir şekilde görmeye izni olan 20 yaşındaki oğlu Ross, “Anneme dokunmak bile istemiyorlardı.” dedi. Daha sonra aynı gün Sundee, eve gönderildi. Konuyla ilgili konuşan oğlu Ross şunları söyledi;

Grip olduğunu düşünüyordu. Bizim için de koronavirüs olduğunu anlamak zordu çünkü çevremizde pozitif olan kimse yoktu.

4 GÜN SONRA HASTANEYE GERİ DÖNDÜ

4 gün sonra oğlu ve Sundee hastaneye geri döndü. Birkaç saat sonra Ross’a annesinin zatürre geçirdiği ve bir gece hastanede kalacağı söylendi. Ertesi gün Sundee’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Ross, annesinin başlarda mesaj atabildiğini hatta 12 Mart’ta kendisini çok daha iyi hissettiğini söyleyen bir mesaj gönderdiğini ama ilerleyen zamanlarda mesajların sadece emojilere dönüştüğünü söyledi. “Kalp emojisi atıyordu ama mesajlarıma cevap vermiyordu.” diyor.

16 Mart’ta Sundee’in doktoru aileyi arayıp hastaneye gelmelerini gerektiğini söyledi. Ross, 5 kardeşi ve teyzeleri küçük bir camdan Sundee’in yatakta yatışını izlediler. Çocukları annelerine alıcısı yastığının yanında olan bir el telsizi üzerinden veda ettiler. Ross, annesine ölmeden önce çocuklarına bakılacağını, endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

“Anneme sevdiğimi söyledim. Çocukları hakkında endişelenmemeli. En zor kısmı, son anlarında annemin yanında olamamaktı. Sanki en arkadaşımı kaybetmek üzereyim ve o beni duyamıyor bile.” dedi Ross.


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