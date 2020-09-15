HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız baraj gölünde ölü bulundu

Malatya'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız baraj gölünde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 22:33 | Son Güncelleme

Malatya’da geride bir mektup ile cep telefonunu bırakarak ortadan kaybolan 16 yaşındaki genç kız Karakaya Baraj Gölü’nde ölü bulundu.

Malatya'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız baraj gölünde ölü bulundu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.K.’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Karakaya Baraj Gölü mevkiinde B.K.’ya ait olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ile bir de mektup buldu. B.K.’nın baraj gölüne girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibine bilgi verdi.

CANSUZ BEDENİ 1 SAAT ÇALIŞMA SONUCUNDA BULUNDU

Olaya yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu B.K.’nın cansız bedenine kıyıya 20 metre uzaklıkta ulaştı.

Jandarma ekiplerinin ilk belirlemelere göre, intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan B.K.’nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. (İHA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Türkiye’nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandıTürkiye’nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!
En Çok Okunan Haberler
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Diğer Haberler
Türkiye’nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Türkiye’nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tiyatro, opera ve bale için yeni karar
Bakanlık'tan tiyatro, opera ve bale için yeni karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mardin'de 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mardin'de 2 terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.