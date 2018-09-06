MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu.

İSMAİL FARUK AKSU KİMDİR?

01 Eylül 1963 te Ünye'de doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Saniye'dir.

İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Kamu kurumlarında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşarlık ve çeşitli kurul üyelikleri görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yaptı.

25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 27'nci Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili oldu.

HİDAYET VAHAPOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 17 Nisan 1956 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi yurdun muhtelif yörelerinde (Şırnak, Erciş ,Konya) tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1977), Lisans Üstü eğitimimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1983), Doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Eğitim Yönetimi-Teftişi, Planlaması-1987) yaptı. Ayrıca 2000 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Silahlı Kuvvetler bünyesinde açılan muhtelif kurslara katıldı.