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MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu.

MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu

MHP MYK sonrası görev dağılımı belli oldu. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı, Kadir Şekerci genel sekreter yardımcısı oldu.

1

İSMAİL FARUK AKSU KİMDİR?

01 Eylül 1963 te Ünye'de doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Saniye'dir.

İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Kamu kurumlarında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşarlık ve çeşitli kurul üyelikleri görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yaptı.

25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 27'nci Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili oldu.

2

HİDAYET VAHAPOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 17 Nisan 1956 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi yurdun muhtelif yörelerinde (Şırnak, Erciş ,Konya) tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1977), Lisans Üstü eğitimimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1983), Doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Eğitim Yönetimi-Teftişi, Planlaması-1987) yaptı. Ayrıca 2000 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Silahlı Kuvvetler bünyesinde açılan muhtelif kurslara katıldı.

1979-2007 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurum ve karargahları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yaptı. Kıdemli Albay rütbesinde iken, 7 Mayıs 2007 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinden 23.Dönem Milletvekili adayı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğindeki görevinden kendi isteği ile emekli oldu.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Çorum ilinden MHP 2. Sıra Milletvekili adayı oldu. Seçim sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Başdanışman olarak görevlendirildi.8 Kasım 2009 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 9.Olağan Büyük Kurultayı’nda Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.2007-2011 yılları arasında Partimiz tarafından görevlendirildiği muhtelif komisyon, grup ve bölge çalışmalarına katıldı.4 Kasım 2012 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 10.Olağan Büyük Kurultayı’nda Merkez Yönetim Kuruluna tekrar seçildi.

3

KADİR ŞEKERCİ KİMDİR?

Kadir Şekerci 15 Kasım 1971'de Ankara'da doğmuştur.

1989 yılından itibaren Ankara’da Ocak Teşkilatlarında bulundu,1999 Yılında MESANDER Ankara Şubesinde görev yaptı, 1999-2000 Yılları arasında Çankaya İlçe Yönetiminde bulundu, 2003-2006 Yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini yürüttü, 2008-2009 Yıllarında iki sezon Kırıkkale Spor Kulübü ikinci Başkanlığını yaptı, 2009 Yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

2009-2012 yılında Genel Merkez Teşkilat İşlerinde Başkan Yardımcıları ile çalıştı.

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MHP MHP genel başkan yardımcısı İSMAİL FARUK AKSU hidayet vahapoğlu kadir şekerci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mhp'nin görevi belli zaten :)))) anlayan anladı
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