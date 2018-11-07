Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer?

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi sonuçları ile can sıkan, her yaştan insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı, bazı hastalıkların veya vücutta meydana gelen ani değişimlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle ilk olarak mide bulantısının neyden kaynaklandığını bulmak gerekir. Eğer sık sık yaşıyorsanız doktora başvurmanız gerekir. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan mide bulantısı nasıl geçer araştırırız. Bu yüzden makalemizde mide bulantısı neden olur, nasıl geçer, mide bulantısına ne iyi gelir gibi konuları inceledik ve mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri sıraladık. MİDE BULANTISI NEDİR? Mide bulantısı ya da bulantı, kusma isteği ile sonuçlanan bir rahatsızlık olup mide hastalığı demek doğru değildir. Mide bulantısı, daha çok mide veya mideyle ilgisi olmayan bazı rahatsızların belirtilerindendir. Vücudun başka bir yerinde değişik bir duruma işaret eden mide bulantısına örnek olarak taşıt tutması verilebilir. Mide bulantısı araba tutması, koku ve stres gibi basit sebeplerden olabileceği gibi ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilir.

Mide bulantısı sonucu oluşan kusma isteği beyne bağlıdır. Bu hareketi düzenleyen merkez, iç kulak ve sindirim sisteminden gelen uyarılar ile birlikte kulak, göz gibi duyusal bölgelerden gelen uyarıları alır. Buralarda meydana gelen ani değişimler ise merkezin uyarımı ile kişide kusma isteği oluşturur. Mide bulantısı durumunda kişide terleme, iştahın kesilmesi, tansiyonun düşmesi, tükürük salgısının artması gibi durumlar da beraberinde görülebilir. MİDE BULANTISI NEDEN OLUR? Mide bulantısı nedeni olarak ilk aklımıza mide gelse bile diğer rahatsızlıklar nedeniyle olma ihtimali daha yüksektir. Mide bulantısının ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olması ihtimaldir. Bu yüzdn sık sık yaşanması durumunda doktora görünmeniz ve gerekli önlemleri almanız gerekir. Mide bulantı nedenleri olarak şunları sayabiliriz: Addison Hastalığı, Alkolizm, Apandisit, Beyin tümörü, Doymama hastalığı, Kanser, Genel ilaçla tedaviler, Depresyon, Diyabet, Grip, Gıda zehirlenmesi, Gastroenterit, Reflü, Kalp krizi, Böbrek yetmezliği, Migren, Sinirlilik, Pankreatit, Peptik Ülser, Gebelik, Sigara içme, Denge bozukluğu, Hepatit...

DOKTORA BAŞVURMAYI GEREKTİREN MİDE BULANTISI Mide bulantısı basit nedenlerden olabileceği gibi önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabileceğini söylemiştik. Mide bulantısı ile birlikte bazı belirtiler beraberinde görülüyorsa acilen bir doktora görünmeniz gerekir. Bu durumlar şunlardır; hızlı nefes alma, çarpıntı, kusmukta kan görülmesi, kusmuktan dışkı kokusu gelmesi, bayılma, bulanık görme, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli ishal, göğüs ağrısı. MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR? Mide bulantısı sürekli bir şekilde yaşanmıyorsa ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olmuyor demektir. Günlük hayatımızda başımıza gelebilen mide bulantısı bazı uygulamalar ile geçebilir. Mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sıralayabiliriz; Temiz hava almak mide bulantısı için iyi gelir. Böylece bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basması duruma ile birlikte mide bulantısı azalır. Kolonya ve kolonya gibi ferahlatıcı kokular (lavanta, nane, zenfecil) koklamak Mide bulantısı ile birlikte baş dönmeniz var ise kısa bir süre uzanmak Limonata gibi ekşi bir içecekten birkaç yudum almak

Mide bulantısı sonrasında kusarsanız vücudun su kaybını azaltmak için sıvı tüketmek gerekir. Fakat bu sıvı su, meyve suyu, soda veya limonata olsun yudum yudum içmek gerekir. Yoksa bulantının yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Mide bulantısı sırasında sütten daha çok yoğurt yenilmesi tavsiye edilmektedir. Kola gibi gazlı içecekler ile çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durmanız gerekir. Araba tutması nedeniyle mide bulantısı için tuzlu çubuk kraker iyi gelir. Mide bulantısını tetikleyecek kötü kokulardan uzaklaşmak Yağlı - ağır yiyeceklerden uzak durmak MİDE BULANTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER VE DOĞAL ÇÖZÜMLER 1. Zencefil Zencefil, sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir. Hasta olsak da olmasak da günlük olarak düzenli tüketimi birçok hastalığı önleyebilir. Aynı zamanda mide bulantısına iyi gelen yiyeceklerin başında zencefil gelir. Bu sebeple mide bulantısı sırasında zencefil tüketmek bulantının geçmesine yardımcı olacaktır. Zencefil, araba tutması ile oluşan veya hamilelik döneminde yaşanan sabah bulantıları gibi mide bulantılarına iyi gelmektedir. Bu şekilde oluşan mide bulantısı için zencefil çayı hazırlayarak günde 2-3 bardaktan fazla olmamak şartıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yaparken toz olarak değil taze zencefilden dilimlenerek yapılanı tercih etmelisiniz.

Mide bulantısı için zencefil çayı tarifi: bir tutam taze zencefili soyduktan sonra rendeleyin. Yaklaşık 2 su bardağı içinde 5 dakika kadar kaynatın. Zencefilin acı tadına karşı bal karıştırarak tüketebilirsiniz. 2. Limon Vücudumuz için faydalı bir besin de limondur. Limon, çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen mide bulantılarına iyi gelmektedir. Özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantısı için limon faydalıdır. Limonun ekşi bir tadı olması ile bazen sadece limonu koklamak mide bulantısına iyi gelmektedir. Limonun mide bastırmaya yardımcı özelliği vardır. Fakat bu aşırıya kaçmadan yapılması gerekir. Yoksa yarardan çok zarar görebiliriz. İster sade su içine isterseniz bitki çayların içine sıkacağınız yarım limon suyu ile mide bulantısına deva bulabilirsiniz. 3. Nane Mide bulantısı için nane, hem kokusu ile hem de aroması ile iyi gelir. Mide bulantısı sırasında naneyi koklamak bile sizi rahatlatabilir. Yemeklere verdiği lezzet ile birlikte sağlımıza çok faydası olan naneden bir iki yaprağını çiğnemeniz mide bulantınıza iyi gelecektir.