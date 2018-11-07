Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer?

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi sonuçları ile can sıkan, her yaştan insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı, bazı hastalıkların veya vücutta meydana gelen ani değişimlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle ilk olarak mide bulantısının neyden kaynaklandığını bulmak gerekir. Eğer sık sık yaşıyorsanız doktora başvurmanız gerekir. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan mide bulantısı nasıl geçer araştırırız. Bu yüzden makalemizde mide bulantısı neden olur, nasıl geçer, mide bulantısına ne iyi gelir gibi konuları inceledik ve mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri sıraladık.
Mide bulantısı ya da bulantı, kusma isteği ile sonuçlanan bir rahatsızlık olup mide hastalığı demek doğru değildir. Mide bulantısı, daha çok mide veya mideyle ilgisi olmayan bazı rahatsızların belirtilerindendir. Vücudun başka bir yerinde değişik bir duruma işaret eden mide bulantısına örnek olarak taşıt tutması verilebilir. Mide bulantısı araba tutması, koku ve stres gibi basit sebeplerden olabileceği gibi ciddi bir hastalığın da belirtisi olabilir.
Mide bulantısı sonucu oluşan kusma isteği beyne bağlıdır. Bu hareketi düzenleyen merkez, iç kulak ve sindirim sisteminden gelen uyarılar ile birlikte kulak, göz gibi duyusal bölgelerden gelen uyarıları alır. Buralarda meydana gelen ani değişimler ise merkezin uyarımı ile kişide kusma isteği oluşturur. Mide bulantısı durumunda kişide terleme, iştahın kesilmesi, tansiyonun düşmesi, tükürük salgısının artması gibi durumlar da beraberinde görülebilir.
Mide bulantısı nedeni olarak ilk aklımıza mide gelse bile diğer rahatsızlıklar nedeniyle olma ihtimali daha yüksektir. Mide bulantısının ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olması ihtimaldir. Bu yüzdn sık sık yaşanması durumunda doktora görünmeniz ve gerekli önlemleri almanız gerekir. Mide bulantı nedenleri olarak şunları sayabiliriz:
Addison Hastalığı, Alkolizm, Apandisit, Beyin tümörü, Doymama hastalığı, Kanser, Genel ilaçla tedaviler, Depresyon, Diyabet, Grip, Gıda zehirlenmesi, Gastroenterit, Reflü, Kalp krizi, Böbrek yetmezliği, Migren, Sinirlilik, Pankreatit, Peptik Ülser, Gebelik, Sigara içme, Denge bozukluğu, Hepatit...
Mide bulantısı basit nedenlerden olabileceği gibi önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabileceğini söylemiştik. Mide bulantısı ile birlikte bazı belirtiler beraberinde görülüyorsa acilen bir doktora görünmeniz gerekir. Bu durumlar şunlardır; hızlı nefes alma, çarpıntı, kusmukta kan görülmesi, kusmuktan dışkı kokusu gelmesi, bayılma, bulanık görme, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, şiddetli ishal, göğüs ağrısı.
Mide bulantısı sürekli bir şekilde yaşanmıyorsa ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olmuyor demektir. Günlük hayatımızda başımıza gelebilen mide bulantısı bazı uygulamalar ile geçebilir. Mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sıralayabiliriz;
Temiz hava almak mide bulantısı için iyi gelir. Böylece bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basması duruma ile birlikte mide bulantısı azalır.
Kolonya ve kolonya gibi ferahlatıcı kokular (lavanta, nane, zenfecil) koklamak
Mide bulantısı ile birlikte baş dönmeniz var ise kısa bir süre uzanmak
Limonata gibi ekşi bir içecekten birkaç yudum almak
Mide bulantısı sonrasında kusarsanız vücudun su kaybını azaltmak için sıvı tüketmek gerekir. Fakat bu sıvı su, meyve suyu, soda veya limonata olsun yudum yudum içmek gerekir. Yoksa bulantının yeniden ortaya çıkmasına neden olur.
Mide bulantısı sırasında sütten daha çok yoğurt yenilmesi tavsiye edilmektedir.
Kola gibi gazlı içecekler ile çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durmanız gerekir.
Araba tutması nedeniyle mide bulantısı için tuzlu çubuk kraker iyi gelir.
Mide bulantısını tetikleyecek kötü kokulardan uzaklaşmak
Yağlı - ağır yiyeceklerden uzak durmak
1. Zencefil
Zencefil, sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir. Hasta olsak da olmasak da günlük olarak düzenli tüketimi birçok hastalığı önleyebilir. Aynı zamanda mide bulantısına iyi gelen yiyeceklerin başında zencefil gelir. Bu sebeple mide bulantısı sırasında zencefil tüketmek bulantının geçmesine yardımcı olacaktır.
Zencefil, araba tutması ile oluşan veya hamilelik döneminde yaşanan sabah bulantıları gibi mide bulantılarına iyi gelmektedir. Bu şekilde oluşan mide bulantısı için zencefil çayı hazırlayarak günde 2-3 bardaktan fazla olmamak şartıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yaparken toz olarak değil taze zencefilden dilimlenerek yapılanı tercih etmelisiniz.
Mide bulantısı için zencefil çayı tarifi: bir tutam taze zencefili soyduktan sonra rendeleyin. Yaklaşık 2 su bardağı içinde 5 dakika kadar kaynatın. Zencefilin acı tadına karşı bal karıştırarak tüketebilirsiniz.
2. Limon
Vücudumuz için faydalı bir besin de limondur. Limon, çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen mide bulantılarına iyi gelmektedir. Özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantısı için limon faydalıdır. Limonun ekşi bir tadı olması ile bazen sadece limonu koklamak mide bulantısına iyi gelmektedir.
Limonun mide bastırmaya yardımcı özelliği vardır. Fakat bu aşırıya kaçmadan yapılması gerekir. Yoksa yarardan çok zarar görebiliriz. İster sade su içine isterseniz bitki çayların içine sıkacağınız yarım limon suyu ile mide bulantısına deva bulabilirsiniz.
3. Nane
Mide bulantısı için nane, hem kokusu ile hem de aroması ile iyi gelir. Mide bulantısı sırasında naneyi koklamak bile sizi rahatlatabilir. Yemeklere verdiği lezzet ile birlikte sağlımıza çok faydası olan naneden bir iki yaprağını çiğnemeniz mide bulantınıza iyi gelecektir.
Nane limon çayı ya da sadece nane çayı içmeniz de midenizi rahatlatacak ve mide bulantısının geçmesine yardımcı olacaktır. Nane çayı için bir bardak suda bir kaşık nane ekleyerek beş dakika kaynatmanız yeterlidir. İsterseniz bal veya limon katabilirsiniz.
Bunun dışından nane yağı da ferahlatıcı özelliği ile mide bulantınıza iyi gelir. Düzenli olarak nane tüketmek sağlık için faydalıdır. Fakat nane mide ekşimesine iyi gelmemektedir. Mide ekşimesi sırasında nane tüketmek rahatsızlığı gidermek yerine artırabilir.
4. Elma
Elma, içeriği ve lifli yapısı ile sağlığımız için faydalı bir besindir. Elmanın bu lifli yapısı mide bulantısına da iyi gelmektedir. Diğer yandan vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlayan elmayı birden fazla miktarda bir seferde tüketmek mide bulantısının artmasına neden olabilir. Elmayı direk olarak yiyebileceğiniz gibi püre şeklinde tüketmeniz de mide bulantısına çözüm olacaktır.
5. Diğer besinler
Mide bulantısı için iyi gelen besinler arasına içine limon sıkılan papatya ve ıhlamur çaylarını sayabiliriz. Kekik çayı yine aynı şekilde mide bulantısına iyi gelir. Haşlanmış patates veya patates püresi, muz, pirinç lapası gibi mideyi rahatsız etmeyecek türden katı yiyecekler ayrı bir çözümdür. Mide bulantısı ile birlikte gelişen olay olan kusma sonrasında su kaybını önlemek için karpuz yemek midenize iyi gelecektir.
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