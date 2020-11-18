Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakıldı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 20 yaşındaki Müslüman genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen ve kendisini taciz eden Hindu erkek ve arkadaşları tarafından yakılarak öldürüldü.

Hindistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Vaishali bölgesinde, 20 yaşındaki Gülnaz Hatun, Hindu Satish Kumar Rai tarafından kendisiyle evlenmesi yönünde sürekli rahatsız ediliyordu.

Hatun ise Kumar'ın teklifini Müslüman olduğu ve kendisiyle evlenemeyeceği gerekçesiyle reddediyordu.

30 Ekim'de Rasulpur köyündeki evinden çöp atmaya çıkan Hatun, Kumar ve arkadaşları tarafından taciz edildi.

Hatun, Kumar'a karşı koyarak bu durumu annesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Kumar ve arkadaşları Hatun'un üzerine gaz yağı dökerek yaktı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, 15 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatun'un ailesi, suçluların yakalanması için eyaletin başkenti Patna'da protesto gösterisi düzenliyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, polis şüphelilerden birini yakaladı. Kumar ve bir arkadaşı ise hala aranıyor.

Söz konusu olay, çok sayıda kişinin tepkisini çekti.