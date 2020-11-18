HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakıldı

Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakıldı

18.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakıldı

Hindistan'da Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakılarak öldürüldü.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 20 yaşındaki Müslüman genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen ve kendisini taciz eden Hindu erkek ve arkadaşları tarafından yakılarak öldürüldü.

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiAğız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Hindistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Vaishali bölgesinde, 20 yaşındaki Gülnaz Hatun, Hindu Satish Kumar Rai tarafından kendisiyle evlenmesi yönünde sürekli rahatsız ediliyordu.

Hatun ise Kumar'ın teklifini Müslüman olduğu ve kendisiyle evlenemeyeceği gerekçesiyle reddediyordu.

_89860960_de17-1

30 Ekim'de Rasulpur köyündeki evinden çöp atmaya çıkan Hatun, Kumar ve arkadaşları tarafından taciz edildi.

Hatun, Kumar'a karşı koyarak bu durumu annesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Kumar ve arkadaşları Hatun'un üzerine gaz yağı dökerek yaktı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, 15 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatun'un ailesi, suçluların yakalanması için eyaletin başkenti Patna'da protesto gösterisi düzenliyor.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, polis şüphelilerden birini yakaladı. Kumar ve bir arkadaşı ise hala aranıyor.

Söz konusu olay, çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin eski Başkanı Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşanan olaya ve bu durumu seçim sebebiyle saklayan Bihar hükümetine tepki gösterdi.

Sosyal medyada, "JusticeForGulnaz" (Gülnaz için adalet) etiketiyle binlerce kişi paylaşımda bulundu.

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da daha önce de benzer olaylar gerçekleşmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybettiFransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti

Fransız 'Jet Adam' Reffet hayatını kaybetti

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

İngiltere'de hırsızlar 5 milyon sterlinlik Apple ürünü çaldı

Hırsızlar 51 milyon TL'lik Apple ürünü çaldı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Covid-19'u etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Koronayı etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.