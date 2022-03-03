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Netflix'ten flaş Rusya kararı! Tüm proje ve satın almalar...

03.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'ten Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından yaptırım kararı geldi. Çevrim içi yayın platformu, Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurduğunu açıkladı.

Netflix'ten flaş Rusya kararı! Tüm proje ve satın almalar...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çevrim içi yayın platformu Netflix'ten flaş bir haber geldi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günler içerisinde birçok şirket Rusya'ya ilişkin yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Aktarılanlara göre Netflix de Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı aldı.

ABD merkezli haftalık eğlence-ticaret dergisi Variety'nin özel haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Netflix'in "Ukrayna'nın mevcut işgalinin etkisini" değerlendirdiğini ifade etti.

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Bu kapsamda, çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı.

Rusya'da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix'in, ülkede 1 milyona yakın kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

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Şirket, 1 Mart'ta Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasını yapmıştı.

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Öte yandan, yazılım şirketi Oracle da Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını bildirdi.

Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin kararını, "Oracle'ın dünya genelindeki 150 bin çalışanı adına hem seçilmiş Ukrayna hükümetini hem de Ukrayna halkını desteklemek için." ifadeleriyle duyurdu.

(AA)

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