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New Yorklu mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti

26.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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New Yorklu mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti

ABD'deki New Yorklu organize suç örgütü Gambino Ailesi'nin patronu Peter Gotti 81 yaşında hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD'nin New York kentindeki mafyası olarak bilinen organize suç örgütü Gambino Ailesi'nin patronu Peter Gotti, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Haraç ve diğer suçlamaların ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Gambino suç ailesinin patronu Peter Gotti, uzun süredir ABD’nin Butner kasabasındaki bir hastanede tedavi görüyordu.

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Hayatının son döneminde kötüye giden sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini isteyen Gotti, hapishanede 17 yıldan fazla kaldı. Gotti’ye yakın kaynaklar, kendisinin tiroid sorunları yaşadığını ve bir gözünün kör olduğunu söyledi.

Gotti’nin Avukatı James Craven, Aralık 2019'da mahkemeye yazdığı kağıtta "Şu anda onun ölmesinden korkuyoruz, öleceğini hissediyor" diye belirtti ve "Avukatı olarak, hiçbir şey yapılmazsa bunların hepsini yakında konuşacağımızdan korkuyorum” diye ekledi.

New York’ta organize suç örgütü Gambino ailesinin 14 üyesi, kadın ticareti, haraç kesmek ve cinayetle suçlanmıştı. Federal Soruşturma Dairesi FBI, suçlananlar arasında Gambino örgütünün patronu Daniel Marino’nun da olduğunu bildirmişti.

Yetkililer, bazı örgüt üyelerinin genç kızları fuhuş için pazarladığını söylemişti.

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