HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-devlet'ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-devlet'ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

17.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-devlet'ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

İçindekiler

  • Öğrenci Belgesi Almanın Kolay ve Hızlı Yolları
  • E-Devlet’ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?
  • E-Devlet Sayesinde Öğrenci Belgesi Almak Artık Çok Kolay
  • E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?
  • E-Okul öğrenci belgesi alma:
  • E-Devlet Öğrenci Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Kişinin eğitim hayatına devam ettiğini gösteren öğrenci belgesi farklı kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatlar sırasında istenen evraklar arasında yer alır. Bu belgenin içerisinde hangi bilgilere yer verildiğini ve nereden temin edilebileceğini yazımızda bulabilirsiniz.

Bu belgesinin ne işe yaradığını veya neden gerekli olduğunu bilmeyenler olabilir. Öğrenci belgesi diğer adıyla öğrenim belgesi, kişinin bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü ispat etmeye yarar. Bu eğitim kurumlarının kademesi ilkokul, ortaokul, lise veya yüksekokul olabilir. Bunlar iş başvurularında veya askerlik işlemlerinde talep edilen evraklar arasında yer alır.

Öğrenci Belgesi Almanın Kolay ve Hızlı Yolları

Öğrenim belgesi almak için mezun olduğunuz veya halen okumakta olduğunuz kuruma giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer daha çabuk bir sonuç elde etmek istiyorsanız İnternet üzerinden çıktı alabilirsiniz. Öğrenci belgesi nasıl alınır bilmeyenler, e-Okul veya e-Devlet sayfalarından yararlanabilir. E-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine ait öğrenim belgesini alabilirsiniz. Ancak yükseköğretim kurumlarına dair evrakları e-Okul ve benzeri sistemlerde bulmak mümkün değildir. Üniversitede öğrenim gören bir kişi ancak e-Devlet üzerinden bunun belgesini alabilir. Çoğu kişi iş başvurusu yaparken öğrenci belgesi almak için okula gitmek istemez. Onun yerine pratik bir kullanım sağlayan e-Devlet’i tercih eder. Anında belge çıktısı alınabilen sistemde herhangi bir sınırlama yer almaz. İstediğiniz saatte istediğiniz sayıda öğrenim belgesi alabilirsiniz. Bunun için herhangi bir ödeme de yapmazsınız.

E-Devlet’ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet’ten öğrenci belgesi nasıl alınır bilmeyen kişiler dahi kolay bir şekilde çıktı alabilir. Sadece çıktı olarak değil aynı zamanda bilgisayar üzerine öğrenci belgesini indirerek kaydedebilirsiniz. Daha sonra bunu online iş başvurularında kullanabilirsiniz.
Şahsınıza ait olan öğrenim belgesini e-Devlet üzerindeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hizmetleri arasından veya arama butonunu kullanarak bulabilirsiniz.
Sorgulama ekranı açıldığında karşınıza 2 aşamalı bir işlem çıkar. İlkinde öğrenci bilgileri ikincisinde öğrenci belgesi yer alır.
Eğer halihazırda bir üniversiteye kayıtlı değilseniz bu sayfada hakkınızda bir kayıt bulunamaz.
Bilgilere ulaştığınızda seçtiğiniz okul ve bölüm ile ilgili öğrenci belgesine anında ulaşabilirsiniz.

E-Devlet Sayesinde Öğrenci Belgesi Almak Artık Çok Kolay

E-Devlet’in Türk vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden birisi de öğrenci belgesi sorgulama şeklinde karşımıza çıkar:

  • Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekir.
  • Şifresi olmayan kimseler sisteme giriş yapamaz. Bunun için öncesinde PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talep etmeniz gerekir. Düşük bir ücret karşılığında verilen şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Şahsına ait olan bu bilgileri başka kişilerle paylaşmamanız önemle rica olunur.
  • E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.
  • Öğrenim belgesi çıkartmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez.
  • Bunun dışında üniversite e-Kayıt belgesini sorgulayabilir, AÖF sınav notlarına bakabilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Sistem üzerinden çıkarttığınız öğrenci belgesini herhangi bir devlet kurumunda veya özel bir kuruluşta kullanabilirsiniz. Barkodlu olarak verilen belgenin bizzat okuldan alınan belgeden hiçbir farkı yoktur. Her türlü işlemi bu belge ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Üniversite öğrencisi olmayanlar lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemine bakabilir. Ayrıca açık öğretim öğrenci belgesi görüntüleme, katkı kredisi ve burs sorgulama gibi işlemleri de e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Öğrenci belgesi nasıl alınır lise mezunları tarafından en çok aratılan konulardan birisi olur. E-Okul’un yeni kullanıma açılan geçmiş öğrenim belgeleri sayesinde liseden mezun olduğunuzu gösteren belgeyi almak için saatlerce beklemenize gerek kalmaz. Çünkü tüm öğrenim kayıtlarınıza e-Okul üzerinden saniyeler içerisinde erişerek belgenizi temin edebilirsiniz. Öğrenciye dair ders notları, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi önemli bilgilerin yer aldığı e-Okul sistemine daha önceden bulunmayan bir özellik olan öğrenim belgesi alma hizmetinin getirilmesi okul idarecilerine büyük bir kolaylık sağlar. Bu yeni oluşturulan sistem öğrencinin ilkokul, ortaokul ve liseye ait öğrenim bilgilerinin hepsini normalden çok daha çabuk ulaşılabilir hale getirir. Böylelikle hem okul idarecileri belge düzenlemek için saatlerce uğraşmamış hem de öğrenciler beklememiş olur.

E-Okul öğrenci belgesi alma:

  • E-Okul öğrenci belgesi almak için sisteme okul idaresi tarafından kurum şifresiyle giriş yapılması gerekir.
  • Daha sonra öğrenci işlemleri menüsünden raporlama sekmesine geçilir.
  • Öğrenim belgesi geçmiş dönemler dosyasına gelindiğinde tüm öğrenciler listenir.
  • Arama butonundan T.C. kimlik numarası ile yapılan aramalar istenilen öğrencinin bilgisine kolayca ulaşmayı sağlar.
  • Aynı ekrandan yazdırma işlemi başlatılabilir.

E-Devlet Öğrenci Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Öğrenci belgesi e-Devlet aracılığıyla alındığında üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış birtakım bilgiler bulunur. Bu bilgiler kişinin öğrencilik hakkının bulunduğunu doğrular ve kanıtlar nitelikte olur. Bir öğrenim belgesinde şu bilgiler yer alır:

  • T.C kimlik numarası,
  • Ad ve soyad,
  • Anne ve baba adı,
  • Doğum tarihi,
  • Uyruk,
  • Sınıf,
  • Kayıt tarihi,
  • Eğitim türü ve süresi,
  • Kayıt olunan üniversite,
  • Fakülte ve bölüm.

Ayrıca belgenin alındığı tarih sayfanın üst kısmında görülebilir. Belgenin alındığı tarihin güncel olması gerekir. Örneğin alınmasının üstünden 2 yıl geçmiş bir belgenin geçerliliği sorgulanabilir. Çünkü öğrencilik hayatınız bitmiş olabilir. Bu yüzden bazı kurumlara yapılan müracaatlar sırasında sizden güncel tarihe göre yeni belge istenir. Hatta her yıl bu belgenin yenilenmesi gerekebilir. Öğrenci belgesi mezuniyet durumundan sonra kullanılmaz hale gelir. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmuş kimseler e-Devlet üzerinden öğrenim belgesi alma hakkına sahip olamaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklamaOkulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri!Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Optisyenlik nedir? Optisyenlik taban ve tavan puanları

Optisyenlik nedir?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2020 EKPSS soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman?

2020-2021 AUZEF sınav tarihleri... AUZEF güz dönemi ilk vize ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav şekli online mı?

AUZEF sınavları başlıyor!

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Öğretmenler Günü mesajları 2020... 24 Kasım Öğretmenler Günü 2 - 4 kıtalık şiirleri! Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri!

Öğretmenler Günü yaklaşıyor!

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.