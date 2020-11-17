Bu belgesinin ne işe yaradığını veya neden gerekli olduğunu bilmeyenler olabilir. Öğrenci belgesi diğer adıyla öğrenim belgesi, kişinin bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü ispat etmeye yarar. Bu eğitim kurumlarının kademesi ilkokul, ortaokul, lise veya yüksekokul olabilir. Bunlar iş başvurularında veya askerlik işlemlerinde talep edilen evraklar arasında yer alır. Öğrenci Belgesi Almanın Kolay ve Hızlı Yolları Öğrenim belgesi almak için mezun olduğunuz veya halen okumakta olduğunuz kuruma giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer daha çabuk bir sonuç elde etmek istiyorsanız İnternet üzerinden çıktı alabilirsiniz. Öğrenci belgesi nasıl alınır bilmeyenler, e-Okul veya e-Devlet sayfalarından yararlanabilir. E-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine ait öğrenim belgesini alabilirsiniz. Ancak yükseköğretim kurumlarına dair evrakları e-Okul ve benzeri sistemlerde bulmak mümkün değildir. Üniversitede öğrenim gören bir kişi ancak e-Devlet üzerinden bunun belgesini alabilir. Çoğu kişi iş başvurusu yaparken öğrenci belgesi almak için okula gitmek istemez. Onun yerine pratik bir kullanım sağlayan e-Devlet’i tercih eder. Anında belge çıktısı alınabilen sistemde herhangi bir sınırlama yer almaz. İstediğiniz saatte istediğiniz sayıda öğrenim belgesi alabilirsiniz. Bunun için herhangi bir ödeme de yapmazsınız.

E-Devlet’ten Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet’ten öğrenci belgesi nasıl alınır bilmeyen kişiler dahi kolay bir şekilde çıktı alabilir. Sadece çıktı olarak değil aynı zamanda bilgisayar üzerine öğrenci belgesini indirerek kaydedebilirsiniz. Daha sonra bunu online iş başvurularında kullanabilirsiniz.

Şahsınıza ait olan öğrenim belgesini e-Devlet üzerindeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hizmetleri arasından veya arama butonunu kullanarak bulabilirsiniz.

Sorgulama ekranı açıldığında karşınıza 2 aşamalı bir işlem çıkar. İlkinde öğrenci bilgileri ikincisinde öğrenci belgesi yer alır.

Eğer halihazırda bir üniversiteye kayıtlı değilseniz bu sayfada hakkınızda bir kayıt bulunamaz.

Bilgilere ulaştığınızda seçtiğiniz okul ve bölüm ile ilgili öğrenci belgesine anında ulaşabilirsiniz. E-Devlet Sayesinde Öğrenci Belgesi Almak Artık Çok Kolay E-Devlet’in Türk vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden birisi de öğrenci belgesi sorgulama şeklinde karşımıza çıkar: Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekir.

Şifresi olmayan kimseler sisteme giriş yapamaz. Bunun için öncesinde PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talep etmeniz gerekir. Düşük bir ücret karşılığında verilen şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Şahsına ait olan bu bilgileri başka kişilerle paylaşmamanız önemle rica olunur.

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.

Öğrenim belgesi çıkartmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez.

Bunun dışında üniversite e-Kayıt belgesini sorgulayabilir, AÖF sınav notlarına bakabilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sistem üzerinden çıkarttığınız öğrenci belgesini herhangi bir devlet kurumunda veya özel bir kuruluşta kullanabilirsiniz. Barkodlu olarak verilen belgenin bizzat okuldan alınan belgeden hiçbir farkı yoktur. Her türlü işlemi bu belge ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Üniversite öğrencisi olmayanlar lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemine bakabilir. Ayrıca açık öğretim öğrenci belgesi görüntüleme, katkı kredisi ve burs sorgulama gibi işlemleri de e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? Öğrenci belgesi nasıl alınır lise mezunları tarafından en çok aratılan konulardan birisi olur. E-Okul’un yeni kullanıma açılan geçmiş öğrenim belgeleri sayesinde liseden mezun olduğunuzu gösteren belgeyi almak için saatlerce beklemenize gerek kalmaz. Çünkü tüm öğrenim kayıtlarınıza e-Okul üzerinden saniyeler içerisinde erişerek belgenizi temin edebilirsiniz. Öğrenciye dair ders notları, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi önemli bilgilerin yer aldığı e-Okul sistemine daha önceden bulunmayan bir özellik olan öğrenim belgesi alma hizmetinin getirilmesi okul idarecilerine büyük bir kolaylık sağlar. Bu yeni oluşturulan sistem öğrencinin ilkokul, ortaokul ve liseye ait öğrenim bilgilerinin hepsini normalden çok daha çabuk ulaşılabilir hale getirir. Böylelikle hem okul idarecileri belge düzenlemek için saatlerce uğraşmamış hem de öğrenciler beklememiş olur.