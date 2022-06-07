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  4. Ormanda bulunan kemiklerin yanındaki tabanca, kayıp polis Murat Tüzün'e ait çıktı

Ormanda bulunan kemiklerin yanındaki tabanca, kayıp polis Murat Tüzün'e ait çıktı

07.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Almus ilçesinde dün akşam orman alanında insan kemikleri bulunmuştu. Kemiklerinin yakınlarında bulunan tabanca ve çantanın 8 aydır kayıp olan polis memuru Murat Tüzün'e ait olduğu belirlendi. Bulunan kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İşte detaylar!

Ormanda bulunan kemiklerin yanındaki tabanca, kayıp polis Murat Tüzün'e ait çıktı

Tokat'ta Almus ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkla bulunan ormanda dün bir kişi tarafından insan kafatası ve kemikleri bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede bir çanta ve tabanca bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kemikler incelenmek için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tokat Valiliği de bulunan kemiklerin 28 Ekim 2021 tarihinde izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Musa Tüzün'e ait olabileceğini duyurdu.

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Olay yerinde bulunan çanta ve tabancanın kayıp polis memuru Tüzün'e ait olduğu bugün kesinleşti. Tokat Devlet Hastanesi morguna konulan insan kemikleri DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kemiklerin polis memuru Tüzün'e ait olup olmadığı yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

(DHA)

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polis Tokat
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