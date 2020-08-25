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  4. Oyuncak bebeğin kendi kendine hareket ettiğini gören kadın evden kaçtı

Oyuncak bebeğin kendi kendine hareket ettiğini gören kadın evden kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

ABD’de gerçekleşen olayda çocuk bakıcısı kadın, çocukların odasını toplarken oyuncak bebeğin kendi kendine hareket ettiği anları sosyal medyada yayınladı. Video 10 milyondan fazla izlenirken, bakıcı evden kaçtı.

ABD'de yaşanan olayda çocuk bakıcısı olan Holly Armstrong, 2 Ağustos'ta ev sahiplerinin küçük çocuklarına bakarken yaşanan paranormal olayı videoya çekti. TikTok’ta yayınladığı video kısa sürede 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kadının çektiği videoda uzun kahverengi pantolon ve bir çift koyu renkli ayakkabı giyen "perili" bebeğin yavaş, düzenli bir ritimle ayaklarını hareket ettirdiği görülüyor. TikTok videosunda bakıcı kadının gardıroptan yaklaşık bir metre uzakta ve "Aman Tanrım!" Diye bağırdığı duyuluyor. Genç kadın videoyu "Evden çıkıp arkama bile bakmadan kaçtıktan 5 saniye önce" başlığıyla paylaştı.

'THE BOY FİLMİ GİBİ'

Konuyla ilgili konuşan kadın, "Üst katta tek başıma olduğum için tüyler ürpertici sürüngenler gibi bir ses duydum. Olanları görünce kaçtım" dedi. Ev sahiplerine haber verdiğini söyleyen kadın, ailenin olayı araştıracağını dile getirdi.

Sosyal medyada gelen yorumların bir kısmı yaşananlarla dalga geçerken büyük bir kısmı video için korku filmi benzetmesi yaptı.

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