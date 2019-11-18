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Pendik'te büyük gerginlik! 12 yaşındaki çocuğa taciz edip kaçırmaya çalıştılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 00:31 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.

Pendik'te büyük gerginlik! 12 yaşındaki çocuğa taciz edip kaçırmaya çalıştılar!

İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak’ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz etmesi ile gerçekleşti.

Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi.

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Höyük Sokak’ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı. (İHA)

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istanbul pendik taciz

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