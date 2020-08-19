Pendik'te kahreden yangın: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi’nde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İçerisinde Mertcan B. (10) ile kardeşi Rabia B.’nin (4) bulunduğu bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında annenin pazarda, babanın ise işte olduğu iddia edildi. Evin odasında çıkan yangını fark eden mahalleli eve girmeye çalışsa da kapının kapalı olması nedeniyle eve giremedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Mahalleli ile itfaiye daha sonra pencerenin korkuluklarını keserek eve girdi.

10 YAŞINDAKİ MERTCAN HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle yaralanan iki kardeş evden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mertcan B.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Rabia B.’nin ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan evde inceleme yürüttü.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKALAMA

Pendik Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18:40 sıralarında İlçemiz Esenyalı Mahallesinde ikamet amaçlı kullanılan evde yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Elim yangın sonucunda ikamette bulunan bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. (İHA / DHA)

