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Rusya'da durum vahim! Art arda 5. günde rekor: Son 24 saatte 697 ölüm

03.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 697 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında art arda 5. gün rekor kırıldı.

Rusya'da durum vahim! Art arda 5. günde rekor: Son 24 saatte 697 ölüm

Rusya'da son dönemlerde başta Delta olmak üzere farklı türlerde koronavirüs mutasyonlarının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 697 kişinin virüse yenik düşmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Son veriyle birlikte ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 262’ye yükseldi.

Ülkede art arda 5. gün ölüm sayısında rekor kırılırken, dün 679, 1 Temmuz'da 672, 30 Haziran'da 669, 29 Haziran'da ise 652 can kaybı kayda geçmişti.

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VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 5 milyon 585 bin 799’a yükseldi. Son 24 saatte görülen vaka sayısı, 15 Ocak’tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Vaka ve ölüm sayısının en çok görüldüğü başkent Moskova'da son 24 saatte 7 bin 446 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 380 bin 151’e yükseldi. Moskova’da dün 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, son 24 saatte ise 116 can kaybı kaydedildi. Başkentte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 784’e ulaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya
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