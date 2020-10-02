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  4. Rusya'da şoke eden olay! Baskın yapılınca benzin dökerek kendisini yaktı

Rusya'da şoke eden olay! Baskın yapılınca benzin dökerek kendisini yaktı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Rusya’da dün evine polis tarafından baskın yapılan Rus gazeteci, bugün kendini ateşe vererek intihar etti.

Rusya'da şoke eden olay! Baskın yapılınca benzin dökerek kendisini yaktı

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı. Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı.

Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Bahsi geçen örgütle ilişkisinin bulunmadığını duyuran Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını iddia etti.

BENZİN DÖKEREK KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Slavina, yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur” dedi.

Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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