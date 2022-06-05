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  4. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

05.06.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı ancak, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

cd

Lavrov, Sırbistan ziyareti öncesi RTRS'ye "Batı'nın Bosna Hersek'teki etkileri" hakkında konuşmuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in "Putin'in adamı" olduğu yönündeki iddiaların gerçeği asla yansıtmadığını ifade eden Lavrov, "Dodik bizim dostumuz, biz de onun dostuyuz ancak Batı, Balkanlar'da hiçbir ülkenin ya da siyasinin bağımsız olduğunu düşünmez." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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