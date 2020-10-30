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Samsun'da korkunç olay! Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:26 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Samsun'da korkunç olay! Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Uğur D. ırmak kenarındaki yürüyüş yolunda yürürken yanındaki pompalı tüfeği boğazına dayayıp ateşledi.

Uğur D, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e ihbar etti.

Polis, olay yerini abluka altına alırken savcılığın incelemelerinin ardından Uğur D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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