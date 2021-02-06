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Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

06.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da, Ortaçağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

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Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi, Ortaçağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.

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Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

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