HABER

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Erdoğan-Fatih Portakal polemiğine Karadeniz müziği yapan şarkıcı Murat Köse de katıldı. Köse gazeteci Fatih Portakal'a ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşıyorsan bu yüce milletle dalga geçemezsin. Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar" dedi.

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Kişisel Twitter hesabında sık sık AK Partili adayların fotoğraflarını paylaşıp destek mesajları yazan şarkıcı Murat Köse, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı "Türkiye cumhuriyeti içinde yaşıyorsan bu yüce milletle dalga geçemezsin @fatihportakal seni portakal gibi soyarlar! suyunu sıkarlar!" sözleriyle tehdit etti.

"Şimdi bu akşam @FOXhaber de yine ağlayacaksın!" diyen Köse, "Hadsizlik, şerefsizlik diz boyu sende!" diye hakaret edip tehditlerine şöyle devam etti: "Seni elime verseler seni mikrofon yapıp şarkı söyleyeceğim."

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Fransa'daki eylemlere ilişkin yorumu nedeniyle Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" diye sormuştu.
Portakal, bu yorumunun ardından Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirilmiş, sosyal medyadan da yüzlerce tehdit almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Portakal'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."

111

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Silopili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandıSilopili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fox TV Şarkıcı Murat Köse

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
murat köse kim yaaaaaaa???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizcinin savunması hakimi çileden çıkardı: Hep yeğeniniz yapıyor zaten

Tacizcinin savunması hakimi çileden çıkardı: Hep yeğeniniz yapıyor zaten

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.