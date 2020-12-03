Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak 4.12.2020 cuma günü saat 21.00’de başlayıp 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri) 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama 1.12.2020 Salı günü 21.00’de başladı ve 2.12.2020 çarşamba günü 05.00’de bitti. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu noktada vatandaşlar da şehirler arası seyahat yasağı geldi mi sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, şehirlerarası seyahat yasak mı ?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar.

Vatandaşlar, yukarıda belirtilmiş olan durumların var olması halinde toplu ulaşım araçları ile veya Bakanlığa ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçla seyahat edebilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Yukarıda belirtilmiş olan mazeretleri taşımayan kişilerin ise şehirlerarası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Belirli sürelerde belirli vatandaşlar için uygulanan şehirler arası seyahat yasağı nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından bazı sorulara yanıt aranıyor. Bu sorulardan bir tanesi de seyahat izin belgesi nereden alınır sorusu oldu. Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra belge, ALO 199 iletişim hattı aracılığıyla da talep edilebiliyor. E-devlet üzerinden izin belgesi talebinde bulunmak için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılıyor ve aşağıdaki link aracılığıyla belge talep edilebiliyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili vatandaşlar, alınabilecek yeni tedbirler konusunda yetkililerden yapılacak olan açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

