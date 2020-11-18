Siyasetçi canlı yayında 'koronalı değil' diyerek çiğ balık yedi

63 yaşındaki eski balıkçılık bakanı Dilip Wedaarachchi pandemi döneminde azalan balık satışlarını yeniden artırmak için canlı yayında çiğ balık yedi.

Ülkede balık halinde tonlarca balık çürümeye yüz tutmuş durumda.

Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim. Sizi temin ederim ki bu ülkenin halkı balık yiyebilir. Korkmayın, koronavirüs kapmayacaksınız" dedi.

"Biz bu balığı çiğ yiyoruz" diyen Wedaarachchi kameraların önünde çiğ balığı ısırdı.

Halkın balık hallerinde mallarını satamadığını söyleyen eski bakan halkın borç içinde kaldığını söyledi.



