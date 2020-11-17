Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni bir corona virüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.

VÜCUT SIVILARI ARACILIĞIYLA YAYILIYOR

Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı. Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip corona virüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi.