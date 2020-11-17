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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

17.11.2020 19:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazar günü Kıbrıs Türkünün hukuk eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz. Bu yolu 15 gün içinde asfaltladık. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

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