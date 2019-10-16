Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Harekat planlandığı gibi devam etmektedir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Öncelik her şeyden önce askerimizin güvenliğidir.

PKK, uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

PKK, Suriye'deki Irak'taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür. Şu anda gürültü koparanlar aslında Suriye'deki piyonlarının mevzi kaybettiği için sinirli bulunmaktadırlar.

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz.

DEAŞ ile mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

"DEAŞ'LA MÜCADELE SADECE TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR"

DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değildir. Tüm dünyanın sorumluluk alması gereken bir konudur. Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşıyor. DEAŞ'lı vatandaşı bulunan ülkeler, görmezden gelip ülkelerine almıyor. Bize gelmesinler de ne olursa olsun tavrıyla yaklaşıyorlar.