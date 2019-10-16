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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Harekat planlandığı gibi devam etmektedir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Öncelik her şeyden önce askerimizin güvenliğidir.

PKK, uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

PKK, Suriye'deki Irak'taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür. Şu anda gürültü koparanlar aslında Suriye'deki piyonlarının mevzi kaybettiği için sinirli bulunmaktadırlar.

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz.

DEAŞ ile mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

"DEAŞ'LA MÜCADELE SADECE TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR"

DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değildir. Tüm dünyanın sorumluluk alması gereken bir konudur. Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşıyor. DEAŞ'lı vatandaşı bulunan ülkeler, görmezden gelip ülkelerine almıyor. Bize gelmesinler de ne olursa olsun tavrıyla yaklaşıyorlar.

Hedefimiz sınırımızı tamamen terörden temizlemektir. Sınırımız terör unsurlarından tamamen temizlenene kadar Barış Pınarı Harekatı devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

SORU-CEVAP

Ruslarla, Suriye konusunu uzun bir süredir görüşüyoruz. Rus tarafı bu konudaki hassasiyetimizi bilmektedir. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin'le bir görüşmesi oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Barış Pınarı Harekatı

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