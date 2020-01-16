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  4. Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hakkari Çukurca'da atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit olan askerlerin Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

MSB, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şehit olan askerlerin Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi olduğunu duyurdu.

hakkarı cukurca sehıt

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan’ın (28) acı haberi, Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştı.

HAKKARI SEHIT

Edinilen bilgiye göre, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düştü. Şehidin acı haberi Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştırıldı. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Şehidin annesi Ayşe Kaplan’ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan’ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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SEHIT

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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