Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

MSB, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şehit olan askerlerin Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi olduğunu duyurdu.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari’de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan’ın (28) acı haberi, Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düştü. Şehidin acı haberi Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştırıldı. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.