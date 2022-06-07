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  4. Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

07.06.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamada, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. MGM'den yapılan uyarıda söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzlukların görülebileceği ifade edildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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SEL UYARISI YAPILDI

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur
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