Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.

İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020



