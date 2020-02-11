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  4. Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 19:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiğini, 1 tankın da ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı MSB İdlib Son dakika

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
gormeden ınanmam yalannn
kesin öyledir yemiyor bunları kimse
cok şükür
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