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  4. Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da!

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da!

07.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çeşitli temaslarda bulunmak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DAA

'RUSYA VE TÜRKİYE GIDA SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Bakan Çavuşoğlu dün ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

(İHA)

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