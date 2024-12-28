Son günlerin en büyük kabusu... Uzmanlar 'zaman kaybetmeden acile başvurun' dedi: Hasar aldıktan sonra geri dönüşü yok

Yeni yıla sayılı günler kala, sahte alkol tüketimine bağlı ölüm vakalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Son günlerde zaten gündemde olan konu iş adamı Rıza Kalkavan'ın ölümüyle bir kez daha kendinde geniş yer buldu. Kalkavan'ın yakınları ölüm nedeninin sahte içki olmadığını belirtse de sahte içki kabusu başka insanlar büyük tehlike olmaya devam ediyor. Mynet'e konuşan uzman isimler metil alkolün vücutta oluşturduğu kalıcı hasarları, görme kaybına neden olduğunu ve ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol açtığını belirtti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, metil alkolün kalıcı görme kayıplarına sebep olabileceğini belirtirken, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, sahte alkolün karaciğeri tehdit ettiğini söyledi. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş ise sahte alkolün beyin hücrelerine zarar vererek ölüme yol açabileceğini dile getirdi.

ZARAR YELPAZESİ ÇOK GENİŞ

Sahte alkol tüketimine bağlı ölüm vakaları son günlerde artış yaşanıyor. Ucuz olduğu için yasa dışı üretim yapan kişiler tarafından sıklıkla kullanılan metil alkol, vücuda girdiğinde çok ciddi ve kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Metil alkolün insan vücudunda oluşturduğu etkiler, görme kaybından beyin hasarına kadar geniş bir yelpazeye sahip. Sahte alkol tüketiminin ne denli tehlikeli olduğuna dair uzmanlar uyarılarda bulundu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut ve Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş metil alkolün etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİYOR

Son dönemde sahte içki tüketimine bağlı olarak ciddi sağlık sorunları yaşandığını ve bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Sahte içkilerde sağlığımıza zarar veren madde metil alkoldür. Metil alkol, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir maddedir.” dedi. Metil alkolün vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Yıldırım, bu hasarların ölüme kadar gidebileceğini vurguladı.

KALICI GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

Metil alkolün görme sinirini etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu toksik etki yaratabilir ve kalıcı görme kayıplarına, hatta ölüme sebep olabilir.” dedi. Bu tür zehirlenmelerde erken tıbbi müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, metil alkol kaynaklı görme kaybının sıklıkla geri dönüşümsüz olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yıldırım, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ve sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

SAHTE ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatları hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, “Alkol zaten bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde. Ancak ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkol, çok daha büyük tehlikeler doğuruyor. Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Daha ileri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

"ZAMAN KAYBETMEDEN ACİLE BAŞVURUN"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, sahte alkolün merkezi sinir sisteminde hücre harabiyetine neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Dr. Toplutaş, “Sahte alkol, göz sinirlerinde hücre harabiyetine yol açarak körlüğe, beyindeki hücre harabiyeti sonucunda ise komaya ve ölüme kadar giden süreçlere sebep olabiliyor. Görmede bulanıklaşma, şiddetli bulantı ve kusma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi belirtiler sahte alkol zehirlenmesine işaret etmektedir. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerekmektedir.” dedi.

"HASAR ALDIKTAN SONRA GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Sinir sisteminin vücuttaki en hassas hücrelerden oluştuğunu söyleyen Dr. Toplutaş, “Sahte alkolün sinir sistemi üzerindeki tahribatı çok fazladır. Yoğun alkol tüketimi, beyin hücrelerine zarar vermektedir. Sahte alkol ise bu etkileri daha hızlı ve ağır bir şekilde tetiklemektedir. Sahte alkol şüphesi varsa erken müdahale hayat kurtarıcıdır. Ancak hücre hasarı gerçekleştikten sonra etkiler geri döndürülemeyecek hale gelebiliyor.” diye konuştu.